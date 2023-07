Rode cijfers helpen Flow Traders niet

Flow Traders heeft een bijzonder zwak kwartaal achter de rug.

De onderneming presteert optimaal in een beursklimaat met hoge handelsvolumes en beweeglijke koersen. Van beide was in de afgelopen maanden geen sprake. Het aantal ETF-transacties lag ongeveer een vijfde onder het niveau van eerdere kwartalen. De volatiliteitsindex VIX is in juni voor het eerst in meer dan drie jaar teruggevallen tot minder dan 14. Vorig jaar schommelde die indicator bijna het hele jaar tussen de 20 en 30.

In dat lastige beursklimaat was een koersdaling van 12 procent sinds de presentatie van tegenvallende eerstekwartaalcijfers het gevolg. Flow Traders maakte bekend dat de nettohandelsinkomsten in het tweede kwartaal uitkomen op circa 49 miljoen euro. In het eerste kwartaal was dat nog 110,4 miljoen en in dezelfde periode van vorig jaar zelfs 149 miljoen euro. Er liggen nauwelijks mogelijkheden om de tegenvaller met kostenmaatregelen op te vangen. Gezien het specialistische karakter van een groot deel van het personeel en de groeiende concurrentie in de sector, komt een ontslagronde niet aan de orde. Flow Traders stevent af op een negatieve ebitda van circa 15 miljoen euro en een nettoverlies dat net iets groter is.

Het koopadvies voor Flow Traders was aanvankelijk gebaseerd op drie argumenten: het vermogen om net in lastige beurstijden veel te verdienen, de wijze waarop de onderneming nieuwe groeimarkten aanboort en het aantrekkelijke dividendrendement. Dat laatste argument valt door de winsttegenvaller weg. Gewoonlijk wordt ruim de helft van de winst doorgeschoven naar beleggers. In 2022 was dat nog 1,50 euro, maar in het lopende jaar ongeveer 0,80 tot 1 euro. Bovendien worden de kansen in groeimarkten overschaduwd door de malaise bij de kernactiviteiten.

Conclusie

De snelheid waarmee de winst kan stijgen op het moment dat de onrust op financiële markten toeneemt, geeft de doorslag om het advies voor het aandeel Flow Traders te laten standhouden op ‘houden’.





Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 19,71 euro

Ticker: FLOW NA

ISIN-code: BMG3602E1084

Markt: Amsterdam

Beurskapitalisatie: 928 miljoen euro

K/w 2022: 17

Verwachte k/w 2023: –

Koersverschil 12 maanden: -18%

Koersverschil sinds jaarbegin: -12%

Dividendrendement: 4,5%