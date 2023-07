Koerswijziging bij Shell

Op 14 juni maakte Shell-CEO Wael Sawan een koerswijziging bekend. In plaats van zich te richten op de groei van hernieuwbare energie, houdt hij de productie van fossiele brandstoffen tot minstens 2030 op hetzelfde niveau.

Daarnaast heeft Sawan een aantal stappen gedaan om aantrekkelijker te worden voor de aandeelhouder, met als doel de waarderingskloof met de Amerikaanse tegenhangers te dichten. De kapitaalinvesteringen zullen worden verlaagd tot 22 á 25 miljard dollar per jaar in 2024 en 2025. Bovendien zullen de operationele kosten structureel worden verlaagd met 2 tot 3 miljard dollar tegen het einde van 2025. Dat biedt Shell de mogelijkheid meer geld aan aandeelhouders terug te geven via dividenden en aandeleninkoop.

De dividenduitkeringen aan aandeelhouders zijn verhoogd naar 30 tot 40 procent van de bedrijfskasstroom (ebitda) gedurende de cyclus. Bovendien wordt het dividend per aandeel met 15 procent opgetrokken vanaf het tweede kwartaal van 2023. Bovendien heeft Shell aangekondigd dat er in de tweede helft van 2023 ter waarde van minstens 5 miljard dollar aan aandelen zullen worden teruggekocht.

Verder zien we stijgingspotentieel voor de olieprijs. De wereldeconomie draait niet op ruwe olie, maar op diesel, benzine en kerosine, afgeleide producten van olie. Het verschil tussen de prijs van ruwe olie en de prijs van afgeleide producten is 20 dollar per vat. Dat is hoger dan normaal. Dat komt doordat de olieprijs kunstmatig laag wordt gehouden door de verkopen van de Amerikanen uit hun strategische voorraden. Intussen neemt de vraag naar olie sneller toe dan verwacht. Het is slechts een kwestie van tijd voordat de olieprijs weer in de lift zit.

Conclusie

We zien twee koerstriggers voor het aandeel in de komende maanden. De eerste is een stijgende olieprijs. De tweede is dat we verwachten dat de korting van tientallen procenten in waardering tussen Shell en de Amerikaanse reuzen Chevron en ExxonMobil kleiner zal worden. Vandaar dat we bij ons positief advies blijven.





Advies: koopwaardig

Risico: laag

Rating: 1A

Koers: 27,95 euro

Ticker: SHELL NA

Markt: Euronext Amsterdam

ISIN-code: GB00BP6MXD84

Beurskapitalisatie: 188,3 miljard euro

K/w 2022: 4,5

Verwachte k/w 2023: 6

Koersverschil 12 maanden: +6%

Koersverschil jaarbegin: +5%

Dividendrendement: 3,8%