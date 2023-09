Ebusco gaat uit de bocht

Aan orders heeft Ebusco geen gebrek, maar door tekorten aan materialen en personeel loopt de productie ernstige vertraging op. Daardoor is de omzet in de eerste jaarhelft met ‘slechts’ 12 procent gestegen, naar 41,7 miljoen euro. Het negatieve cijfer voor de bedrijfskasstroom (ebitda) bijna verdrievoudigd, tot -43,5 miljoen euro. Ebusco had daarvoor gewaarschuwd.

Voor de nieuwe Ebusco 3.0-serie werkt het bedrijf inmiddels met assemblage-partners. Dat zal op de korte termijn een positief effect hebben op de leveringsbetrouwbaarheid en de brutowinstmarge. De eerste bussen in de serie zijn afgeleverd. Ebusco herhaalde de onlangs bijgestelde verwachtingen voor 2023. Dat impliceert een duidelijke verbetering van het operationele resultaat in de tweede jaarhelft en een significante omzetgroei vergeleken met het boekjaar 2022. Een positieve ebitda komt er pas in 2024, maar dat was al bekendgemaakt.

Ook de doelstellingen voor de middellange termijn blijven overeind. In de komende vijf jaar wil het bedrijf meer dan 3.000 bussen produceren bij een ebitda-marge van 20 à 25 procent. Gezien alle uitdagingen, wordt dat een huzarenstukje. Het marktpotentieel is echter enorm en ook het feit dat de bussen van het concern lichter en dus zuiniger zijn dan die van de concurrentie, biedt kansen. Door de verliezen is de nettokaspositie wel ruimschoots gehalveerd: van 94,7 miljoen euro eind 2022 tot 42,1 miljoen midden dit jaar. Een kapitaalverhoging lijkt ons echter nog ver weg.





Conclusie

Zelfs bij conservatievere inschattingen blijven we menen dat het aandeel te ver gezakt is. Voor 2025 ligt de gemiddelde winstverwachting in de markt op 0,98 euro per aandeel. Dat zou een verwachte koers-winstverhouding 2025 van minder dan 6 betekenen. Voor wie het risico aankan, durven we het advies op te trekken naar ‘koopwaardig’. Maar dus voor beperkte posities, gezien het bovengemiddelde risico.





Advies: koopwaardig

Risico: hoog

Rating: 1C

Koers: 5,65 euro

Ticker: EBUS NA

ISIN-code: NL0015000CZ2

Markt: Amsterdam

Beurskapitalisatie: 333,6 miljoen euro

K/w 2022: –

Verwachte k/w 2023: –

Koersverschil 12 maanden: -70%

Koersverschil sinds jaarbegin: -57%

Dividendrendement: -%