Drie straffe Amerikaanse dividendgroeiers

Het aanbod van dividendaandelen is in de Verenigde Staten vele malen groter dan in Europa, waar de dividendaristocraten als Novartis, Nestlé, Roche en Sanofi, het dividend nauwelijks verhogen.

2022 was een uitstekend dividendjaar. Vooral in de Verenigde Staten deden veel bedrijven recordbetalingen, aangevoerd door de olie- en gassector. Bedrijven die het dividend tijdens corona tijdelijk hadden geschrapt, keerden weer uit. De S&P500-index was vorig jaar goed voor een recorddividend van naar schatting 561 miljard dollar, fors meer dan in 2021 toen er 511 miljard dollar werd uitgekeerd.

Het mooie aan een dividend is dat het, anders dan beurskoersen, zeer goed te voorspellen is. Vooral Amerikaanse bedrijven hebben vaak een ijzersterke dividendhistorie, waar ze uiterst trots op zijn. De vooruitzichten voor 2023 zijn opnieuw zeer goed, ongeacht alle aandacht voor de hoge inflatie en rentes en de macro-economische ontwikkelingen. Als je op de lange termijn belegt, is dat allemaal ruis waar je helemaal niets aan hebt. Een sterk dividendaandeel trekt zich van dat alles niets aan en zal gewoon elk jaar het dividend verhogen.

Het nieuwe beursjaar is inmiddels ruim een maand op weg en vooral in de Verenigde Staten verhoogden in januari al veel bekende namen, waaronder veel Dividend Aristocrats, het dividend. Er zijn in de VS al meer dan honderd dividendverhogingen geweest en daar komt dit jaar nog een veelvoud bij. Ook in Europa druppelen de dividendaankondigingen binnen, met traditioneel een uitkeringspiek rond mei, aangezien veel Europese bedrijven nog altijd slechts één keer per jaar uitkeren.

De komende weken wordt het vuurwerk op dividendgebied. Dat levert een mooi moment op om alvast drie aandelen te selecteren, waarvan normaal ook dit jaar een grote dividendverhoging verwacht kan worden. Centraal bij de geselecteerde aandelen staat een sterke dividendhistorie – bij voorkeur minimaal tien jaar dividendverhogingen op rij – in combinatie met een sterke dividendgroei over de afgelopen jaren.

Na veel speurwerk bleek dat het aanbod van dat soort aandelen in de Verenigde Staten vele malen groter is dan in Europa, waar de dividendaristocraten als Novartis, Nestlé, Roche en Sanofi, het dividend nauwelijks verhogen. Voor een spectaculaire dividendgroei moet je in de Verenigde Staten zijn. Hier volgen drie Amerikaanse aandelen, die het dividend al fors verhoogden in 2023.

Dividendgroeier 1: Zoetis

Zoetis is de Amerikaanse marktleider in diergeneeskunde. Het bedrijf richt zich met medicijnen, vaccins, diagnostische producten, tests en precisietechnologie op producten voor honden, katten, paarden, rundvee, varkens, pluimvee, vissen en schapen. Zoetis is in meer dan honderd landen actief en behaalde bijna de helft van de omzet van naar schatting ruim 8 miljard dollar over 2022 buiten de Verenigde Staten. Zoetis, de voormalige diergezondheidstak van de farmaceut Pfizer, deed het uitstekend tijdens de coronapandemie, toen mensen bovengemiddeld uitgaven aan het welzijn van huisdieren.

Met het verdwijnen van corona zakte ook de beurskoers van Zoetis flink in, van een piek van 244 dollar in december 2021 naar 124 dollar in november vorig jaar. Dat is niet helemaal terecht; mensen blijven de komende jaren meer aan huisdieren uitgeven. Na de omzetexplosie in 2021 (+16,5%) mag voor de komende jaren op een omzetgroei tussen 5 en 7 procent per jaar worden gerekend voor Zoetis, dat voor 2023 wel traditioneel tegen een hoge koers-winstverhouding van ruim 30 noteert. Gezien de prima vooruitzichten op de lange termijn in combinatie met de ijzersterke en jaarlijks sterk groeiende cashflow is Zoetis als voorspelbare groeier koopwaardig.

Ondanks het recente herstel zit er nog meer in het vat. Het bedrijf stelt nooit teleur met zijn dividend en blijft bovendien jaarlijks eigen aandelen inkopen. In december werd een dividendverhoging van 15 procent aangekondigd. Zoetis heeft nu tien jaar op rij het dividend verhoogd, met de laatste vijf jaar een gemiddelde dividendgroei van 24 procent. Het mooie van het bedrijf is dat het echt aanstuurt op dividendgroei. De doelstelling is het dividend jaarlijks harder te laten groeien dan de winst per aandeel. Met een pay-outratio van zo’n 25 procent is er veel ruimte voor verhogingen bij Zoetis, dat met een huidig dividendrendement van 0,9 procent jaarlijks dubbelcijferig zal blijven groeien.

Dividendgroeier 2: Cintas

Een van de bekendste namen onder de fanatieke dividendgroeibeleggers is de Dividend Aristocrat Cintas, een van de grootste producenten van bedrijfsuniformen. Cintas verhuurt en verkoopt overalls en bedrijfskleding aan meer dan 1 miljoen bedrijven, van klein naar zeer groot, in een groot aantal industrieën. 90 procent van de omzet komt uit de Verenigde Staten. Ook levert Cintas deurmatten, toiletbenodigdheden, eerstehulpsets en brandbeveiligingsproducten aan bedrijven.

Als de marktleider heeft Cintas een enorme prijskracht en dankzij slimme contracten gekoppeld aan de jaarlijkse consumenteninflatie kan het bedrijf automatisch zijn prijzen verhogen. Bovendien schijnt het in de praktijk zeer lastig te zijn om, wanneer je eenmaal met Cintas in zee bent gegaan, over te stappen naar een concurrent. Door de prijsverhogingen wist Cintas het afgelopen jaar zelfs zijn winstmarge verder op te krikken, doordat de ook stijgende kosten onder controle bleven. Niet voor niets is Cintas al jarenlang een grote uitblinker op de beurs, ondanks de altijd hoge waardering, met een geschatte koers-winstverhouding van 35 voor 2023.

Met een beurskoers die al tien jaar op rij elk jaar stijgt en de sterkste dividendgroei over de laatste jaren van alle Dividend Aristocrats is Cintas die pittige k/w dubbel en dik waard. In 2022 werd het dividend met 21 procent verhoogd tot 1,15 dollar per kwartaal. De afgelopen vijf jaar ging het dividend met 124 procent omhoog (gemiddeld 23,2% per jaar), wat het relatief lage dividendrendement van nu 1 procent enigszins in perspectief plaatst. Ook de komende jaren zal Cintas met dubbele cijfers blijven verhogen.

Sinds de beursgang in 1983 ging het dividend elk jaar verder omhoog en sinds 2020 betaalt Cintas per kwartaal. Cintas beschikt voorts over een zeer solide balans met een relatief lage nettoschuld en koopt ook jaarlijks zo’n 2 procent van de eigen aandelen in. Voor het tot eind mei lopende boekjaar 2023 wordt in een omzetgroei van 11 procent voorzien naar 8,7 miljard dollar, volgend op 10 procent groei in het voorliggende boekjaar.

Dividendgroeier 3: Nexstar Media Group

Met een beurswaarde van 8 miljard dollar is Nexstar Media Group ongetwijfeld het minst bekende aandeel van de drie. Nexstar omschrijft zichzelf als television broadcasting and digital media company en is het grootste lokale televisie- en mediabedrijf in de Verenigde Staten, met 200 omroepstations in 116 markten, die bijna 70 procent van de Amerikaanse huishoudens met televisie bereiken. Nexstar levert vooral schaalbare lokale advertentieoplossingen met naast de televisiezenders ook 239 lokale apps en 120 lokale (nieuws)websites.

Met een koers-winstverhouding van iets meer dan 8 en een sterke vrije kasstroom, die naast de inkoop van aandelen vooral ook naar het dividend gaat, is het niet verrassend dat acht van de negen analisten die Nexstar volgen momenteel ‘kopen’ adviseren. Het enige minpuntje van Nexstar is de flinke schuldenlast van ruim 6,6 miljard dollar, die de jongste jaren overigens al sterk werd teruggebracht. Het belangrijkste is echter de sterke vrije kasstroom die enorm veel flexibiliteit biedt.

Op het gebied van dividendgroei zijn er de laatste tien jaar weinig bedrijven die aan Nexstar kunnen tippen. De cijfers van Nexstar zijn extreem: het mediabedrijf verhoogt al tien jaar op rij het dividend, deed er dit jaar 50 procent bovenop en heeft sinds 2013 elk jaar een verhoging van minstens 20 procent gedaan, waarmee het gemiddelde 25 procent per jaar bedraagt. Met nu 2,5 procent dividendrendement is ook Nexstar koopwaardig.