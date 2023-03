BHP Group ziet groei tijdelijk vertragen

Door de grote blootstelling aan de grondstoffenprijzen is de winst van BHP Group heel conjunctuurgevoelig. Elke correctie is een koopkans.

In de zes maanden tot eind december daalde de onderliggende winst van BHP Group op jaarbasis met een derde tot 6,6 miljard dollar. De omzet kwam 16 procent lager uit op 25,7 miljard dollar. Dat was het gevolg van hogere productiekosten en lagere prijzen voor verschillende metalen. Zo viel de gemiddelde prijs van ijzererts met een kwart terug, die van koper 19 procent. Koper en steenkool genereren samen evenveel omzet als ijzererts, dat de meest winstgevende grondstof blijft. BHP profiteerde in de eerste jaarhelft van de explosieve stijging van de steenkoolprijs. Op lange termijn is de grondstof een aflopend verhaal, omdat de overwinsten sterk worden afgeroomd door milieubelastingen. BHP liet zich positief uit over de vraag naar grondstoffen in China vanaf de tweede jaarhelft.

De groep wil de komende jaren vooral inzetten op koper en nikkel, en daarmee inspelen op de geplande investeringen in groene energie. Daarin past ook de overname van de koperproducent OZ Minerals. Het Jansen-meststofproject in Canada ligt voor op schema en kan al in 2026 aan de omzet bijdragen, een jaar eerder dan verwacht. BHP boekte in de tweede jaarhelft een vrije kasstroom van 3,5 miljard dollar. De nettoschuld bedroeg eind december 6,9 miljard dollar, aan de onderkant van de eigen vooropgestelde vork (5 tot 15 miljard). Het tussentijdse dividend werd vastgelegd op 0,9 dollar per aandeel, goed voor 4,6 miljard dollar en een pay-outratio van 69 procent.





Conclusie

Door de grote blootstelling aan de grondstoffenprijzen zijn de winstcijfers van BHP Group heel conjunctuurgevoelig. Voor langetermijnbeleggers die door de cycli heen kijken, is BHP een goede keuze met een focus op grondstoffen die de rest van het decennium heel gevraagd zullen zijn. Tegen 2,5 keer de omzet, 5 keer de ebitda en een rendement van bijna 10 procent is BHP aantrekkelijk gewaardeerd. Elke correctie is dan ook een koopkans.

Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 25,61 pond

Ticker: BHP LN

ISIN-code: GB00BH0P3Z91

Markt: London Stock Exchange

Beurskapitalisatie: 193,7 miljard GBP

K/w 2022: 9

Verwachte k/w 2023: 10

Koersverschil 12 maanden: -3%

Koersverschil sinds jaarbegin: -1%

Dividendrendement: 9,8%