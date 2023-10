Aantal orders blijft dalen bij Philips

Philips profiteerde in het derde kwartaal van de rugwind van een sterke dollar. De omzet steeg met 11 procent, naar 4,47 miljard dollar. Er was op 7,8 procent gerekend. Het nettoresultaat van 90 miljoen euro stak gunstig af tegen een verlies van 1,3 miljard euro een jaar eerder. Dat forse verlies had toen te maken met kosten door de terugroepactie voor beademingsapparatuur en slaapapneu-apparaten. Philips stuurt aan op een schikking van de rechtszaken in de Verenigde Staten, maar de Amerikaanse Food&Drug Administration wil meer bewijzen zien dat de toestellen niet schadelijk zijn.

De aangepaste bedrijfswinst (ebit) klom naar 457 miljoen euro, goed voor een ebit-marge van 10,2 procent, wat boven de verwachtingen was. Door ontslagen en het stroomlijnen van de organisatiestructuur is in het derde kwartaal 258 miljoen euro bespaard. CEO Roy Jakobs trok, net als na de eerste jaarhelft, de verwachtingen op. Hij verwacht nu een omzetgroei van 6 tot 7 procent (was 5%) en een marge tussen 10 en 11 procent (was 8 tot 9%).

Ondanks die tweede verhoging van de outlook dit jaar, reageerden de beleggers lauw. Een minpunt was dat de orders voor het vijfde kwartaal op rij daalden (-9%). Philips wijst erop dat de waarde van het orderboek nog steeds hoger ligt dan voor de pandemie, maar veeleer vroeg dan laat moet daar toch een kentering komen. Aan het einde van het derde kwartaal bedroeg de nettoschuld 7 miljard euro. Dat cijfer zal nog dalen naarmate de behoefte aan werkkapitaal kleiner wordt. Philips verwacht dat de vrije kasstroom dit jaar aan de bovenkant van de eerder opgegeven vork (700 tot 900 miljoen euro) uitkomt.





Conclusie

Philips zal het nettoresultaat dit jaar nog in het rood schrijven door reorganisatiekosten en voorzieningen. Als de groep een schikking kan treffen in de VS, zal de aandacht weer naar het operationele gaan. In afwachting van meer duidelijkheid rond de schikkingskosten en een toename van de orders hanteren we een ‘houden’-advies.





Advies: houden/afwachten

Risico: hoog

Rating: 2C

Koers: 17,76 euro

Ticker: PHIA NA

ISIN-code: NL0000009538

Markt: Amsterdam

Beurskapitalisatie: 16,5 miljard euro

K/w 2022: –

Verwachte k/w 2023: 15

Koersverschil 12 maanden: +42%

Koersverschil sinds jaarbegin: +32%

Dividendrendement: 4,8%