Veelbelovende start van het jaar voor Kinepolis

De grootste bioscoopuitbater van het land (sinds november 110 bioscopen, 1.124 schermen, circa 200.000 zitplaatsen) heeft een sterk eerste trimester achter de rug na geen geweldig 2022. Dat blijkt uit de kwartaalupdate. Vorig jaar bleven de bezoekersaantallen serieus achter op de verwachtingen. Dat was gelukkig niet langer het geval in de eerste drie maanden van dit jaar.

De Kinepolis-groep mocht in het eerste kwartaal 8,08 miljoen bezoekers verwelkomen. Dat is 36,1 procent meer dan in het eerste trimester van 2022. Maar toen waren er nog coronabeperkingen. De grootste sprong (+50,3%) werd bij onze Noorderburen gerealiseerd. België zelf ging met 22,9 procent het minst hard vooruit. Ten opzichte van 2019, het eerste ‘normale’ vergelijkingspunt, zitten we op 91,6 procent van het aantal bezoekers toen. Over het hele jaar 2022 werd maar 72,7 procent van het bezoekersaantal van 2019 gehaald. Met dank onder meer aan het nog nazinderende succes van ‘Avatar: The Way of Water’.

De bezoekersaantallen zijn een meevaller en ook de uitgaven per bezoeker blijven toenemen, zodat de omzet zowel in absolute als relatieve (per bezoeker) termen hoger ligt dan in 2019. Bezoekers willen duidelijk meer betalen voor beleving en premiumproducten (zoals cosy seats). De bedrijfskasstroom (ebitda) en de ebitdal (ebitda aangepast voor huur) waren dan ook respectievelijk veel hoge en hoger dan in de eerste drie maanden van 2022 en 2019. Het nettoresultaat was elk van de drie maanden positief en zorgde voor flink wat vrije kasstroom zodat de netto financiële schuld significant is afgebouwd.

Conclusie

Kinepolis kent niet alleen een sterk eerste kwartaal. Ook de Paasvakantie werd een meevaller dankzij ‘The Super Mario Bros, Movie’. Met ook voor de komende tijd een stevig filmaanbod kan het eerste semester haast niet meer stuk. De positieve koersreactie op de update is dan ook terecht. Maar er zit duidelijk nog meer koerspotentieel in. We zijn ervan overtuigd dat het Kinepolis-aandeel een uitblinker wordt dit en de komende jaren.