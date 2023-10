Umicore veegt een pak twijfels van tafel

Vijf jaar geleden nam de koers van Umicore een hoge vlucht, anticiperend op het groeiverhaal van batterijmaterialen voor elektrische wagens. Pittige concurrentie, verkeerde technologische keuzes en overcapaciteit trokken echter een stevige streep door de winstbijdrage van de batterijmaterialendivisie. Umicore borg de grote ambities niet op, maar twijfels over de marktpositie, de winstgevendheid en de financiering van het omvangrijke investeringsprogramma wekten de voorbije jaren aanhoudend argwaan bij de beleggers.

Met een nieuwsoffensief veegt Umicore een pak twijfels van tafel. De voorbije maanden is het orderboek van batterijmaterialen flink aangedikt. Het omvat 190 GWh aan batterijmaterialenvolumes in 2027 en 270 GWh tegen 2030. De ambitie om tegen 2030 voor 400 GWh onder contract te hebben, is voor 68 procent ingevuld.

De jongste aanwinst in het klantenbestand is de batterijproducent AESC, die voor 51 procent in handen van Nissan is en batterijen levert aan onder meer BMW. Umicore zal aan AESC voor de periode 2026-2036 jaarlijkse levering van 50 GWh aan volumes leveren. Dat contract laat Umicore ook toe een koolstofneutrale batterijmaterialenfabriek te bouwen in Canada. Umicore heeft intussen een mooi klantenportfolio, bestaande uit grote batterijproducenten en mondiale automerken. Die klanten kan het straks beleveren vanuit fabrieken in Korea, China, Polen en Canada.

Contracten afsluiten is één zaak, er geld aan verdienen is wat anders. Umicore bevestigt dat de contracten een marge van minstens 25 procent opleveren op het niveau van de bedrijfscashflow, en dit vanaf 2026. Die marges worden beschermd door clausules in de contracten, die Umicore een minimumafname van 85 procent garanderen en het bedrijf bijvoorbeeld toelaten hogere metaalprijzen door te rekenen. De batterijmaterialendivisie zal dus een stijgende winstbijdrage leveren, maar de belegger moet nog geduld oefenen tot 2026 vooraleer die winstmotor echt op gang komt.

Rest nog de financiering van de omvangrijke uitbreiding van de capaciteit in Europa en Noord-Amerika. Ook daar komt Umicore met geruststellend nieuws. Voor de periode 2022-2026 dalen de investeringsuitgaven van 5 miljard naar 3,8 miljard euro, onder meer dankzij een subsidie van 0,69 miljard euro van de Canadese overheid voor de bouw van de nieuwe fabriek in Canada. Umicore werkt nu een investeringsprogramma van gemiddeld 800 miljoen euro per jaar af, wat ook vanaf 2027 het geval zal zijn. De balans van Umicore kan dat programma dragen, want de schuldgraad zou de volgende jaren oplopen tot maximaal 2,5 keer de bedrijfscashflow.

Ook het risico dat Umicore op de verkeerde technologie wedt, is afgenomen. De technologie is ook nog in volle ontwikkeling. Solidstate- of sodium-batterijen kunnen binnenkort doorbreken. Umicore zegt dat het klaar is om in te spelen op die technologische evolutie.





Conclusie

Umicore heeft de voorbije maanden hard gewerkt om het risicoprofiel van de beloftevolle batterijmateriaaldivisie te verminderen. De balans kan het omvangrijke investeringsprogramma dragen, Umicore lijkt de technologische trein niet te missen en de winstmarges zijn behoorlijk en beschermd vanaf 2026. Die sussende persberichten gaven het aandeel een boost, maar hou volgend jaar nog rekening met een daling van de winst, onder meer door de gedaalde materiaalprijzen, die de winstbijdrage van de recyclage-afdeling onder druk zetten. Er zit al veel slecht nieuws in de koers, zodat het lagere risicoprofiel van de batterijmaterialendivisie toelaat het advies op te trekken naar ‘koopwaardig’.





Advies: kopen

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 25,3

Ticker: UMI

ISIN-code: BE0974320526

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 6,2 miljard euro

K/w 2022: 18

Verwachte k/w 2023: 13

Koersverschil 12 maanden: -20%

Koersverschil sinds jaarbegin: -28%

Dividendrendement: 3,2%