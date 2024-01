Sofina is zijn scherpte nog niet kwijt

Na een turbulente periode heeft het aandeel van Sofina weer vaste grond onder de voeten gevonden. De korting van 20 procent op de intrinsieke waarde biedt beleggers nog altijd een interessante instapkans.

De definitieve jaarresultaten van Sofina volgen pas in maart, maar traditioneel gunde de holding de aandeelhouders al een blik onder de motorkap in een nieuwsbrief. Na een moeilijk 2022 beleefde Sofina een stabieler 2023, ondanks de tegenwind van hogere rentevoeten en de zwakkere economie. Eind 2023 klokte de nettoactiefwaarde van de portefeuille af op 9 miljard euro, of 272 euro per aandeel, bijna 2 procent minder dan eind juni 2023. Ook de beurskoers evolueerde vrij vlak in 2023. Na de euforie in 2021 en de kater in 2022 lijkt het aandeel te bekomen van een woelige periode.



Voor beleggers biedt die adempauze nog altijd een instapkans. Tegen een beurskoers van 215 euro noteert het aandeel met een korting van 20 procent tegenover de intrinsieke waarde, nog altijd vrij hoog voor een kwalitatieve portefeuille die niet kan worden nagebootst en in het verleden al heeft bewezen extra rendement te kunnen opleveren. Bovendien houdt de intrinsieke waarde wellicht een onderschatting in, omdat de waarde van de Amerikaanse partnerfondsen, die bijna de helft van de portefeuille van Sofina uitmaken, eind september is gewaardeerd. De beurzen, en vooral de technologiewaarden, hebben in het vierde kwartaal van 2023 een stevige rally neergezet, die normaal ook een positieve impact heeft op de marktwaarde van die partnerfondsen. Een stijging van de waarde van die fondsen met 10 procent verhoogt de nettoactiefwaarde van de portefeuille met 11 euro per aandeel. Sofina merkt in de nieuwsbrief op dat de durfkapitaalmarkten vorig jaar niet overliepen van drukte, maar dat de bedrijven in portefeuille hun groeitraject voortzetten.



Het management gaf ook meer duiding bij een aantal transacties. Zo is het belang van 5 procent in het Indiase leerplatform Byju’s nagenoeg volledig afgewaardeerd, ondanks de inspanningen van Sofina om het manke bestuur bij Byju’s recht te trekken. In 2021 werd de waarde van Byju’s nog op 20 miljard dollar geschat. “Het gewicht van dit belang is nu immaterieel ten opzichte van onze totale intrinsieke waarde van onze portefeuille”, aldus Sofina.



Nieuw in de portefeuille is een belang in het Duitse Green Energy Origin, een producent van grondstoffen voor lithium-ionbatterijen van elektrische auto’s. “Op die manier ondersteunen we de elektrificatie van de mobiliteit in Europa,” aldus Sofina. Ook nieuw is de investering in het Deense EG, dat een toonaangevend bedrijfssoftwarebedrijf in Scandinavië wil worden via een mix van organische groei en overnames. Extra kapitaal was ook weggelegd voor Biobest, de mondiale leider in biologische gewasbescherming. Ook vermeldingswaard is dat Sofina een tweede kapitaalronde volgde bij Mistral. Dat Franse bedrijf, gespecialiseerd in generatieve artificiële intelligentie, ging vorige week op het Wereld Economisch Forum in Davos over de tongen als het Europese antwoord op de AI-technologie van Microsoft en Alphabet. Dat Sofina zo vroeg aan boord is van zo’n beloftevol bedrijf, dankt het aan zijn jarenlange expertise en uitgebreide netwerk. De holding maakte van het koersherstel van Colruyt gebruik om de positie in de distributeur volledig af te bouwen. De eerste investering van Sofina in Colruyt dateert van 1976.

Conclusie

Na een turbulente periode heeft het aandeel vaste grond onder de voeten gevonden. De korting van 20 procent op de intrinsieke waarde biedt beleggers nog altijd een interessante instapkans om mee te surfen met de portefeuille van Sofina, die niet na te bootsen is en in het verleden altijd al de markt versloeg. De recente moeilijke periode betekent nog niet dat Sofina zijn scherpte kwijt is. We behouden het koopadvies.



Koers: 215 EUR

Ticker: SOF

ISIN-code: BE0003717312

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 7,14 miljard euro

K/w 2023: -

Verwachte k/w 2024: 15

Koersverschil 12 maanden: -4%

Koersverschil sinds jaarbegin: -5%

Dividendrendement: 1%

Advies: kopen

Risico: gemiddeld

Rating: 1B