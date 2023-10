Kinepolis blijft mikken op recordjaar

Bioscoopbezoekers willen nog altijd meer betalen voor beleving.

De grootste bioscoopuitbater van het land (eind september 110 bioscopen, 1.126 schermen en ruim 200.000 zitplaatsen) heeft het sterke eerste halfjaar doorgetrokken in het derde kwartaal, na een matig 2022. De Kinepolis-groep mocht in het derde kwartaal 10,5 miljoen bezoekers verwelkomen. Dat is liefst 41,5 procent meer dan in het derde kwartaal van 2022, en 105,1 procent van het aantal bezoekers in het derde kwartaal van 2019, voor de covid-19-pandemie. Dat brengt het cijfer voor de eerste negen maanden op 98,5 procent. Kinepolis is dus bijna terug op pre-coronaniveau. Over heel 2022 werd maar 72,7 procent van het bezoekersaantal van 2019 gehaald. Sinds 2019 kwam er een land bij (de Verenigde Staten), vijf nieuwbouwbioscopen en vier overnames.

Op vergelijkbare basis zijn we er nog niet. Onder meer omdat de productie in Hollywood nog niet op het peil van 2019 staat. Het is dan ook logisch dat CEO Eddy Duquenne in het persbericht aangeeft dat de staking van de acteurs in Hollywood spoedig en constructief tot een einde komt, zodat de filmkalender van 2024 en 2025 niet al te zeer verstoord geraakt.

De veelbesproken Barbie-film voert de top vijf aan van meest succesvolle films in het derde kwartaal. Verder zien we op de lijst ook Oppenheimer, Mission Impossible: Dead Reckoning Part One, Indiana Jones and the Dial of Destiny en Elemental terug.

Geografisch is de grootste stijging voor Spanje (+43,7% tot 3,70 miljoen bezoekers). Nederland bleef opvallend achter met een stijging van slechts 15,6 procent van het aantal bezoekers (2,69 miljoen).

Een businessupdate bevat geen resultaten, maar de gunstige tendensen van de voorbije kwartalen en jaren zetten wel door. De opbrengsten uit de verkoop van tickets en de verkoop van dranken en snacks lieten per bezoeker zowel tegenover 2022 als tegenover 2019 een stijging zien, door een hogere consumptie en meer premiumervaringen, zoals de cosy seats. Ook de inkomsten uit alle andere businesslijnen klommen tegenover 2022, maar de schermreclame uit concessies zit nog onder het niveau van 2019.

Zowel de bedrijfskasstroom (ebitda) als de ebitdal (ebitda aangepast voor huur) ligt in het derde kwartaal hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2022 en 2019. Het nettoresultaat springt zelfs substantieel boven het peil van 2022 en 2019. Dat 2023 een recordjaar voor de groep wordt, is dus realistisch. Bezoekers willen nog altijd meer betalen voor beleving.

Halfweg was de ebitda met 20,1 procent gestegen tot 82,0 miljoen euro, en de ebitdal met 27,6 procent tot 64,3 miljoen. Hogere operationele kosten (+37,3%) lieten echter een echte verbetering van de marge tegen. Lagere financiële kosten en een lager belastingtarief lieten wel een ruime verdubbeling (+129%) van het nettoresultaat tot 20,8 miljoen euro of 0,77 euro per aandeel toe.

Een teleurstelling in het halfjaarrapport was dat de netto financiële schuld niet was afgenomen, maar gestabiliseerd op 422,6 miljoen euro. Na negen maanden staat het cijfer weer onder 400 miljoen euro, ondanks verdere investeringen in onder meer premiumfilmervaringen.

Conclusie

We beschouwen Kinepolis als een van onze favorieten op Euronext Brussel voor de komende jaren. We gaan uit van recordresultaten in 2023 en de mogelijkheid om de komende jaren recordcijfers te blijven neerzetten, op basis van een normalisering van het filmaanbod uit Hollywood in 2024 en 2025 en de verwachting dat groep de draad van externe groei (overnames) van voor de coronacrisis voluit weer zal opnemen. Al die positieve elementen zitten niet in de huidige koers.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 43,85 euro

Ticker: KIN BB

ISIN-code: BE0974274061

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 1,235 miljard euro

K/w 2022: 38

Verwachte k/w 2023: 20

Koersverschil 12 maanden: +17%

Koersverschil sinds jaarbegin: +8%

Dividendrendement: 0,7%