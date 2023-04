GBL is geklopt door Europese index

Vooral adidas zette GBL vorig jaar in die mate een pad in de korf, dat een belegging in een tracker die de Europese index schaduwt de voorbije vijf jaar een beter rendement bood dan een belegging in GBL.

Voor GBL was 2022 een jaar om snel te vergeten. De nettoactiefwaarde per aandeel daalde met 19,3 procent in het spoor de lagere koersen van de beursgenoteerde bedrijven in portefeuille. Bovendien klopt GBL de beurs niet meer. De aandeelhouders van GBL boekten over de voorbije vijf jaar een return (koerswinst + dividend) van -0,35 procent op jaarbasis. De Stoxx Europe 50 bood in dezelfde periode een totale return van 6,53 procent op jaarbasis. Beleggers waren de voorbije jaren dus beter af met een tracker op de Europese aandelenmarkt, dan met een belegging in GBL. Dat pijnlijke verschil in return dook voor het eerst op in 2021. De relatief zwakke prestaties helpen niet om de beurskorting op de nettoactiefwaarde weg te werken. Eind vorig jaar was de korting opgelopen tot 36 procent, om nu nog altijd meer dan 30 procent te bedragen. Voor GBL was de hoge korting vorig jaar het sein om voor 643 miljoen euro aan eigen aandelen in te kopen.

GBL maakte vorig jaar vooral slagzij door de zware koersval bij adidas. Die kostte GBL vorig jaar 1,7 miljard euro of liefst 10 procent van de actiefwaarde. Het Duitse sportmerk leed vorig jaar onder de zwakke Chinese economie, een pak onverkochte voorraden en het einde van de samenwerking met Kanye West. GBL verwacht dat de nieuwe CEO het merk weer op de rails krijgt. De jongste signalen bij adidas zijn bemoedigend, het aandeel won dit jaar al 30 procent.

Ook SGS en Pernod Ricard kenden in 2022 een moeilijk beursjaar, maar operationeel is er bij die bedrijven niets aan de hand. Pernod-Ricard kende zelfs een recordjaar dankzij een tweecijferige groei van de omzet en de winst, en een stijging van het marktaandeel. Die resultaten hebben zich dit jaar vertaald in een herstel van de beurskoers.

Betere papieren kan het management voorleggen in de portefeuille met niet-beursgenoteerde bedrijven, die goed is voor 23 procent van de portefeuille. De actiefwaarde van die belangen steeg zelfs met 218 miljoen euro in het nochtans moeilijke jaar 2022, vooral dankzij de participaties in Webhelp, Canyon en Parques Reunidos. Het belang van 61 procent in het Franse dienstenbedrijf Webhelp staat op het punt om overgenomen te worden door de Amerikaanse sectorgenoot Concentrix. De waarde van dat belang van GBL wordt in die deal op 1,5 miljard euro geschat, zodat GBL 1,8 keer het bedrag kan verdienden dat het in 2019 voor Webhelp betaalde. Het is afwachten of GBL dat kunstje kan overdoen met de jongste aanwinsten Affidea en Sanoptis, twee bedrijven in de gezondheidszorg.

De portefeuille van alternatieve beleggingen, verzameld onder GBL Capital, kende een moeilijk 2022. Het verlies op de actiefwaarde liep op tot 19 procent, vooral door ongeveer 600 miljoen euro waardeverminderingen op de digitale bedrijven in portefeuille.

De kasinkomsten, die de basis vormen van het dividend, daalden vorig jaar met 12 procent, maar hielden onderliggend vrij goed stand. GBL zal 97 procent van die kasinkomsten in mei uitkeren via een dividend van 2,75 euro per aandeel.

Conclusie

Koersherstel bij adidas, Pernod-Ricard en SGS, en relatief goede prestaties bij de niet-beursgenoteerde belangen kunnen dit jaar de bordjes opnieuw in evenwicht hangen. De korting van ruim 30 procent op de nettoactiefwaarde blijft een instapkans. We behouden het koopadvies.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 80,4 euro

Ticker: GBLB

ISIN-code: BE0003797140

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 12,3 miljard euro

K/w 2022: –

Verwachte k/w 2023: 20

Koersverschil 12 maanden: -14%

Koersverschil sinds jaarbegin: +6,5%

Dividendrendement: 3,4%