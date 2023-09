CFE geeft nieuwe winstwaarschuwing

CFE moest zijn jaarverwachtingen alweer neerwaarts bijstellen.

In februari mikte de bouw- en vastgoedontwikkelingsgroep nog op een jaarwinst dicht bij het niveau van 2022 (38,4 miljoen euro). Na het eerste kwartaal werd die verwachting verlaagd naar een rendement op het eigen vermogen in de buurt van 15 procent (33 miljoen euro). De ontgoochelende halfjaarrapportering noopte tot een nieuwe bijstelling.

De groepsomzet klom in de eerste jaarhelft met 9,5 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar tot 641,7 miljoen euro (+11,1% in het eerste kwartaal). De bedrijfskasstroom (ebitda) nam af van 27,8 miljoen tot 20 miljoen euro, of een daling van de ebitda-marge tot 3,12 procent. Bij het belangrijkste segment Bouw en Renovatie steeg de omzet met 14,5 procent tot 455,1 miljoen euro, maar zakte de ebitda van 12,4 miljoen tot 5,4 miljoen euro. De boosdoeners waren de kosteninflatie, problemen op enkele werven en het faillissement van een klant en enkele onderaannemers.

Op groepsniveau zakte de nettowinst uit de voortgezette activiteiten van 13,5 miljoen tot 12,5 miljoen euro. Het orderboek daalde de voorbije zes maanden met 16,2 procent tot 1,44 miljard euro. De hogere rente en de inflatie doet projectontwikkelaars afwachten. Om de tanende rendabiliteit te bewaken zal nog strenger worden toegekeken op de kwaliteit van het project. Het segment Multitechnieken blijft last ondervinden van de tijdelijk lagere activiteit bij Mobix (spooraanleg), terwijl de groei van de divisie VMA (oplossingen voor energie-efficiënte gebouwen en automatisering in de industrie) vertraagt. Het segment Vastgoedontwikkeling kampt met een tragere verkoop van recente projecten.





Conclusie

Het aandeel van CFE reageerde slecht op de halfjaarrapportering. Ondanks de koersdaling zien we nog geen reden om het advies te verhogen. De hogere rente zal ook in 2024 een impact hebben op de bouwmarkt.

Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 7,90 euro

Ticker: CFEB BB

ISIN-code: BE0003883031

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 201,8 miljoen euro

K/w 2022: 7,5

Verwachte k/w 2023: 8

Koersverschil 12 maanden: -16%

Koersverschil sinds jaarbegin: -20%

Dividendrendement: 5,1%