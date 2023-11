AvH op schema voor solide 2023

De Antwerpse holding Ackermans & van Haaren (AvH) bevestigde met de update over het derde kwartaal op schema te zitten voor een solide 2023.

In het segment Marine Engineering & Contracting boekte de bagger- en offshore-energiespecialist DEME (deelname van 62,12%) een stevig derde kwartaal. De omzet klom met 16 procent tegenover het derde kwartaal van 2022 tot 2,27 miljard euro, gedreven door sterke groei in de divisie Offshore Energy (+31% tot 984,9 miljoen euro) en de kleine divisie Environmental (+62% tot 224,1 miljoen euro). De baggerafdeling kon de jaarachterstand wegwerken dankzij een omzetstijging in het derde kwartaal met 4 procent tot 1,14 miljard euro. Het orderboek steeg van 7,7 miljard euro op 30 juni naar een recordniveau van 7,8 miljard. In de eerste jaarhelft droeg DEME 17,5 miljoen euro bij aan de nettowinst van AvH, een daling met 24,6 procent tegenover de eerste helft van 2022. DEME verwacht een hogere jaaromzet tegenover 2022, met een vergelijkbare marge op de bedrijfskasstroom.

De bouwgroep CFE (belang van 62,12%) heeft last van de hogere rentevoeten en de gestegen bouwkosten. Dat hakte fel in op het orderboek, dat sinds eind 2022 kromp van 1,72 miljard euro naar 1,32 miljard. In het derde kwartaal steeg de omzet tegenover vorig jaar wel nog met 7,4 procent tot 904,3 miljoen euro, gedreven door de afdeling Bouw & Renovatie (+13,4% tot 647,2 miljoen euro). CFE verwacht op jaarbasis een aanzienlijk lager (maar wel nog positief) nettoresultaat. In de eerste jaarhelft droeg CFE 5,3 miljoen euro bij aan de groepswinst van AvH.

DEEP C Holding (verkoop van industriële gronden in Vietnam) mikt op een hogere verkoop tegenover 2022 (bijdrage van 1,3 miljoen euro aan de groepswinst in de eerste jaarhelft), terwijl de bijdrage van Green Offshore (Belgische offshorewindparken) aanzienlijk hoger zal liggen (8,6 miljoen euro).

Het segment Private Banking (Delen Private Bank en Bank J. Van Breda; beide een belang van 78,75%) blijft sterk presteren. Ondanks de zwakke financiële markten in het derde kwartaal bleef het totaal beheerd vermogen nagenoeg constant op 62,2 miljard euro (62,4 miljard per 30 juni, 57,7 miljard eind 2022). De bruto-instroom van nieuwe fondsen is na negen maanden opgelopen tot 3,47 miljard euro (2,21 miljard euro na zes maanden). Delen droeg 65,5 miljoen euro bij aan de halfjaarwinst van AvH (+6,9% tegenover de eerste helft van 2022) en Bank van Breda 29 miljoen (+28,9%).

In het vastgoedsegment (belang van 60,95% in Nextensa) bleef de reële waarde van de portefeuille stabiel omtrent 1,3 miljard euro. Het nettoresultaat na negen maanden zakt van 41,5 miljoen euro vorig jaar tot 21,8 miljoen. In de eerste jaarhelft droeg Nextensa 10,7 miljoen euro bij aan de winst (-42,5%).

In het segment Energie & Grondstoffen zal de jaarproductie van de palmoliegroep Sipef (belang van 37,78%) stabiel blijven tegenover 2022 en het recurrente jaarresultaat aan de bovenkant van de vork van 65 à 75 miljoen dollar uitkomen.

Het segment Growth Capital (private equity) werd versterkt met een investering van 20 miljoen euro in het Indiase Camlin Fine Sciences (speciale chemicaliën) en de komende maanden volgt een transactie van 100 miljoen in IQIP Holding.

De kaspositie van AvH liep op tot 524,7 miljoen euro op 30 september (510,9 miljoen eind juni). De holding verwacht voor 2023 een verbetering van de bijdrage van de vier kernsegmenten tegenover het record van 354,4 miljoen euro in 2022.

Conclusie

Het aandeel noteert door het recente herstel opnieuw licht boven het eigen vermogen van 143,9 euro per aandeel op 30 juni, maar blijft aantrekkelijk gewaardeerd voor de rustige belegger.

Advies: koopwaardig

Risico: laag

Rating: 1A

Koers: 150,50 euro

Ticker: ACKB BB

ISIN-code: BE0003764785

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 5,02 miljard euro

K/w 2022: 7

Verwachte k/w 2023: 13

Koersverschil 12 maanden: -0,5%

Koersverschil sinds jaarbegin: -7%

Dividendrendement: 2,1%