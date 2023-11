De 5 favoriete aandelen van… David Mellul (Varenne Capital)

Hoe vergaat het de beurshandel in tijden van galopperende rente? Trends.be polst wekelijks bij waarnemers van de aandelenmarkten naar de effecten die hun voorkeur wegdragen.

Deze week is het de beurt aan David Mellul, algemeen directeur van Varenne Capital Partners. Hij trad in dienst bij Varenne bij de oprichting en heeft een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de processen, systemen en procedures die worden toegepast op de methodologie van de vermogensbeheerder.

1/ JD Sports

JD Sports werd opgericht in 1981 en is een van ’s werelds grootste verkopers van sportartikelen en -uitrusting. De groep is gevestigd in Engeland en telt meer dan 3.400 winkels in 38 landen. JD Sports heeft zijn succes te danken aan het brede productgamma, waaronder zeer gewilde exclusives en limited editions. Er is ook een loyaliteitsprogramma voor klanten. Het bedrijf is zowel organisch als door overnames gegroeid tot de grootste groothandelspartner van Nike in de wereld. Terwijl veel van zijn concurrenten (zoals Foot Locker) het moeilijk hebben, blijft JD Sports sterke resultaten boeken en streeft het bedrijf naar minstens 1 miljard pond bedrijfswinst in 2024 met een omzet van meer dan 10 miljard pond en een nettokas van 1,4 miljard pond. Aangezien het Verenigd Koninkrijk nog steeds goed is voor 30 procent van de omzet, heeft JD Sports een uitstekende kans om internationaal te groeien.

2/ Ryanair

Ryanair is een aantrekkelijk aandeel voor Varenne Capital. Ryanair is de enige luchtvaartmaatschappij die we hebben goedgekeurd voor investering, gezien haar uitzonderlijke eigenschappen. De Ierse lagekostenmaatschappij werd opgericht in 1984 en blijft groeien dankzij de ondernemingsgeest van haar managementteam en haar innovatievermogen. Ryanair was een van de eerste luchtvaartmaatschappijen die het belang van digitale technologie inzag en een dienstenaanbod rond vluchten ontwikkelde door samen met de vliegtickets ook huurwagens of hotels te laten boeken. Als lagekostenmaatschappij is ze altijd op zoek naar het maximaliseren van de marges en inkomsten en dus naar manieren om geld te besparen waar dat mogelijk is. Een van de sleutels tot differentiatie is dat Ryanair niet doet wat andere luchtvaartmaatschappijen doen. Zo kiest Ryanair bijvoorbeeld voor een eigen vloot van nieuwe vliegtuigen. Hierdoor kan de luchtvaartmaatschappij de beste prijzen krijgen van Boeing, de onderhoudskosten verlagen en gebruikte vliegtuigen doorverkopen tegen uitstekende voorwaarden, soms zelfs met winst. Ryanair blijft innoveren en marktaandeel winnen door zich te positioneren op routes en luchthavens die de beste winstgevendheid bieden.

3/ Safran

Safran, gevestigd in Parijs, is een hoogtechnologische groep in de lucht- en ruimtevaart en defensie. Safran onderscheidt zich door zijn drie complementaire bedrijfssegmenten: lucht- en ruimtevaartvoortstuwing, uitrustingen en defensie; en vliegtuiginterieurs. Het grootste deel van de omzet is afkomstig uit de lucht- en ruimtevaartaandrijving, dankzij de samenwerking met GE Aerospace, beter bekend als CFM. De samenwerking is verantwoordelijk voor de productie van de CFM-56- en LEAP-motoren, die een aanzienlijk deel van de markt voor vliegtuigen met één gangpad voor hun rekening nemen, waaronder al die van Boeing. In een tijd waarin zijn concurrenten voor uitdagingen staan, versterkt Safran zijn positie door een steeds groter marktaandeel te veroveren. Omdat de luchtvaartindustrie aan strenge regels is onderworpen, kunnen motoren en andere onderdelen die door Safran worden geproduceerd alleen door Safran zelf worden onderhouden, waardoor hetbeter in staat is om de prijzen te beïnvloeden en zijn concurrentievoordeel te consolideren.

4/ UBS

UBS gaf ons de kans om eenvan de meest fascinerende bankconsolidaties sinds de financiële crisis van 2009 te volgen, met de overname van Credit Suisse. Behalve door de aankoopprijs werd onze overtuiging versterkt door de strategische richting onder leiding van voorzitter Colm Kelleher en de terugkeer van Sergio Ermotti als hoofd van de UBS Groep. Dankzij een aanzienlijke kredietlijn van de Zwitserse Nationale Bank, naast een verliesbescherming van de Zwitserse autoriteiten, verwachtte UBS kostenbesparingen door synergie tussen Credit Suisse en UBS van naar schatting 8 miljard Zwitserse frank per jaar tot 2027.

Sinds de afronding van deze overname heeft UBS aangekondigd dat aanvullende maatregelen en waarborgen niet langer nodig zullen zijn. Daarnaast heeft UBS de schatting van synergiebesparingen verhoogd naar 10 miljard Zwitserse frank per jaar, zonder zelfs rekening te houden met de voordelen van de complementaire geografische locaties van beide banken.

5/ Hugo Boss

Hugo Boss is een universeel erkend merk. Met meer dan twintig jaar ervaring in de nauwlettende opvolging van verschillende bedrijven, hebben we een scherp oog ontwikkeld voor wat werkt. Na een aantal jaren van twijfelachtig management heeftde komst van Daniel Grieder en diens strategisch plan CLAIM 5 het merk Hugo Boss getransformeerd.

De strategie is gebaseerd op een aantal pijlers, waaronder de uitbreiding en diversificatie van het productassortiment en het distributienetwerk, de verbetering van de kwaliteit zonder de prijzen te verhogen, en een aanzienlijke transformatie van de marketinginvesteringen, met een focus op strategische partnerschappen en een nadruk op de digitale ontwikkelingen. Dankzij deze strategie kon Hugo Boss zijn marktaandeel vergroten, een aanzienlijke groei realiseren en zich beter positioneren om de verkoop en marges te blijven vergroten.

Hugo Boss heeft de CLAIM 5-doelstellingen voor 2025 al verhoogd en wij verwachten een sterk groeipotentieel, vooral gezien de huidige aandelenkoersen.

Voor alle lijstjes | het volledige dossier hier