De 5 favoriete aandelen van… Christian Schmitt (Ethenea)

Hoe vergaat het de beurshandel in de zomer? Trends.be polst wekelijks bij waarnemers van de aandelenmarkten naar de effecten die hun voorkeur wegdragen.

Deze week is het de beurt aan Christian Schmitt, senior portfoliomanager bij de Luxemburgse vermogensbeheerder Ethenea.

1/ Bunzl

“Met een marktkapitalisatie van ongeveer 12 miljard euro bevindt het in Londen genoteerde Bunzl zich qua omvang in de tweede rang van Europese aandelen. Maar volgens koersprestaties over de afgelopen 25 jaar speelt Bunzl zonder twijfel in de Champions League en heeft het met gemak beter gepresteerd dan veel van de grote aandelen in de bekende indices.

“Bunzl richt zich op de distributie van consumptiegoederen aan zakelijke klanten (b2b), zoals grote ziekenhuizen, hotels of restaurantketens. Omdat dat meestal goedkope artikelen levert, zoals papieren handdoeken, gedijt Bunzl goed bij het distribueren van massaproducten, behaalt het schaalvoordelen en houdt het de concurrentie op afstand.

“Bunzl heeft een consistente en bewezen groeistrategie met een combinatie van organische groei, operationele verbeteringen en overnames. Het heeft geprofiteerd van de pandemie, de daaropvolgende heropening en de inflatie. Het aandeel is een grote aanwinst voor veel omgevingen.”

2/ Vontier

“Heb je ooit gehoord van een cash compounder? Het Amerikaanse industriële bedrijf Vontier is er zo een. Het neemt bedrijven met duurzame concurrentievoordelen (voornamelijk in oligopolistische markten) over, verhoogt hun operationele marges en herinvesteert de kasstromen om verdere anorganische groei te stimuleren. Het is een spin-off van Danaher en Fortive (andere Amerikaanse cash compounders die hun tactiek aan Vontier hebben doorgegeven) en opereert onder de radar sinds het in oktober 2020 een onafhankelijke entiteit werd.

“Het bedrijf richt zich op mobiliteitstechnologieën (bijvoorbeeld software om elektrische voertuigen op te laden) en diagnostische reparatietechnologieën (bijvoorbeeld apparatuur voor het herstel van banden).”

3/ Paylocity

“Paylocity is een leverancier van cloudgebaseerde hr- en payrollsoftwareoplossingen. Het bedrijf heeft tot nu toe slechts een laag enkelcijferig aandeel veroverd van een enorme markt. Dat geeft Paylocity een lange aanlooproute voor expansie. Het groeit door grote aanbieders te verstoren, zich in aangrenzende marktsegmenten te begeven en zijn dienstenaanbod te verdiepen.

“Hoewel Paylocity de groeicijfers heeft van een vroege technologische ontwrichter, is het winstgevend met de marges van een volwassen cloudbedrijf. Bovendien profiteert Paylocity van een stijgende rente – wat ongebruikelijk is voor een groeiaandeel – omdat het beheerde fondsen van klanten belegt in eendaagse fondsen. Daarom zal elke rentestijging een positief effect hebben op de nettowinst van Paylocity.”

4/ Coloplast

“Het Deense medische technologiebedrijf is actief in stoma- en continentiezorg. Het produceert hulpmiddelen en aanverwante producten die de externe verwijdering van lichaamsafval mogelijk maken. Coloplast is een leider in deze niet-cyclische markt, waarvan de groei wordt gedreven door demografische trends en een toenemende dekking van de gezondheidszorg in opkomende markten.

“Coloplast heeft een cultuur van praktijkgerichte innovatie. Het onderhoudt nauwe relaties met zijn klanten, wier feedback de basis vormt voor productverbeteringen. Het bedrijf heeft een bovengemiddelde organische groei en een operationele marge van ongeveer 30 procent. Op kleine uitzonderingen na is Coloplast geclassificeerd als een dividendaristocraat.”

5/ TJX

“TJX is de grootste verkoper van goedkope kleding en interieurartikelen in de Verenigde Staten en breidt zijn bereik in de rest van de wereld voortdurend uit. In Europa is het vooral actief via zijn TK Maxx-winkels en heeft het veel mogelijkheden voor toekomstige winkelgroei.

“Het is sterker uit de covid-19-pandemie gekomen en profiteert momenteel van de inflatoire omgeving doordat de afgeprijsde merken van TJX prijsgevoelige aanbiedingen doen aan klanten.

“Daarnaast heeft TJX een uitstekend beleid voor kapitaalallocatie, waarbij het bedrijf voortdurend eigen aandelen inkoopt en de dividenden al meer dan 25 jaar (exclusief 2020) voortdurend verhoogt.”

