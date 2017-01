VBO: '2017 wordt het jaar van de waarheid'

'2017 wordt het jaar van de waarheid op het vlak van de vennootschapsbelasting, mobiliteit en energie.' @PieterVBO #focusconjunctuur -- VBO-FEB (@VBOFEB) January 5, 2017

Volgens het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) is in ons land dit jaar een economische groei van 1,7 à 1,8 procent mogelijk. "De job- en investeringsmotor is dit jaar aangeslagen, hopelijk kunnen we op hetzelfde elan verder", aldus Timmermans.

De VBO-topman kreeg de voorbije jaren veel de vraag of de bedrijven jobs zullen creëren in ruil voor de lastenverlagingen. De ondernemers hebben woord gehouden, klonk het. "Gaan we op dat elan verder, of zal het onderbroken worden? "

Al blijven er wel buitenlandse factoren, bijvoorbeeld de brexit, waar weinig vat op is, op binnenlands vlak verwachten de ondernemers vertrouwen, aldus Timmermans: "2017 wordt het jaar van de waarheid."

Hervormingen mogen niet stilvallen en de politiek moet beslissingen nemen over de vennootschapsbelasting en infrastructuur en er is een energievisie nodig. En dan is er nog de evolutie van de loonkosten. Volgens Timmermans zal een akkoord tussen vakbonden en werkgevers zoals dat van 2015-2016 bijdragen tot een sereen klimaat, zo klonk het.

"Er is een goed elan nu. Een goed akkoord kan daar toe bijdragen. Wat is er socialer dan jobs?" Bonden en werkgevers zitten donderdagnamiddag opnieuw samen voor het loonoverleg voor 2017-2018.