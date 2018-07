IMF: 'Handelsoorlog grootste bedreiging voor wereldeconomie'

Het IMF wijst erop dat de Verenigde Staten met hun importheffingen een grote groep landen tegen zich in het harnas hebben gejaagd. Er werden al vergeldingsacties aangekondigd, of er werd al mee gedreigd, in onder meer China, de Europese Unie, Japan en buurlanden Mexico en Canada.

Rekenkundige modellen van het IMF wijzen uit dat als alles waarmee nu gedreigd wordt, er ook daadwerkelijk komt, de omvang van de wereldeconomie tegen 2020 mogelijk 0,5 procent lager ligt dan voorzien. Het fonds houdt er rekening mee dat de handelsvete allerlei nadelige effecten heeft op bijvoorbeeld het vertrouwen van ondernemers, prijzen en de investeringen.

