Nederlandse ex-premier Balkenende commissaris bij ING

Balkenende was premier van Nederland van 2002 tot 2010. Na zijn afscheid van de politiek ging de vroegere topman van de christendemocratische CDA aan de slag bij Ernst & Young (EY).

Vorig jaar trad hij wegens het bereiken van de leeftijd van zestig jaar uit als partner, maar hij bleef als adviseur verbonden aan het accountants- en adviesbureau. Als de aandeelhouders akkoord gaan, gaat de benoeming van Balkenende bij ING direct in na de aandeelhoudersvergadering.

Ook voor Hans Wijers, voormalig minister van Economische Zaken voor de linksliberale partij D66 en oud-topman van AkzoNobel, heeft ING een plekje voorzien in de toezichthoudende raad. Wijers treedt per 1 september toe tot de raad van commissarissen. Het is de bedoeling dat hij volgend jaar de voorzittershamer overneemt.