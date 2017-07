Belgisch voetbal schrijft rode cijfers

Back to the future. Na de invoering van het licentiesysteem hoopten de Belgische voetbalclubs een min of meer stabiel bedrijfsmodel uit te bouwen. Een exploitatieresultaat in evenwicht, eventueel aangevuld met inkomsten uit transfers en Europees voetbal als extratjes: dat was het doel. Maar het buitenlandse tv-geld, dat de spelerslonen de pan uit doet rijzen, én de competitiehervorming hebben die hoop de grond ingeboord (lees kader De Belgische voetbalcompetitie voor dummies).

