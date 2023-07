‘S&P 500-bedrijven zien inkomsten met 9% slinken, nog ergere situatie in Europa’

Analisten van Bloomberg verwachten dat de inkomsten van Q&P 500-bedrijven in het tweede kwartaal 9 procent lager zullen uitvallen, vergeleken met het vorige. In Europa kunnen de inkomsten 12 procent lager uitvallen.

In de komende weken zullen tal van bedrijven hun inkomsten van het tweede kwartaal van 2023 bekend maken. Bloomberg verwacht dat we afstevenen op het slechtste kwartaal sinds 2020. Volgens analisten is het moeilijk te voorspellen wat de reactie van de aandelenkoersen zal zijn, vermits de verwachten sowieso al laag liggen en omdat volgens sommige stemmen alvast uitzicht is op een herstel van de inkomsten volgend jaar.

Marktanalisten kijken nu voornamelijk naar het effect van de lage dollarwaarde op bedrijven die exporteren naar de Verenigde Staten. Verder staat de schijnwerpers op de bedrijven die begin dit jaar voor een beursrally zorgden als gevolg van het enthousiasme rond artificiële intelligentie. De vraag is ook hoe bedrijven weerstand bieden tegen stijgende kosten en wat de invloed is van de gedaalde koopkracht in de VS.

Bedrijven in de VS die in het tweede kwartaal de beste resultaten zullen presenteren zijn uit de big tech. Het gaat onder meer om Apple, Microsoft, Amazon, NVIDIA en Alphabet. In Europa ligt de situatie dan weer moeilijker dan in de VS. Het is met de name de maakindustrie en exportbedrijven die een moeilijk kwartaal hadden. De euro en Zwitserse frank namen sterk in waarde toe.

