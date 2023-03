Zo kostbaar kan parfum zijn

David Depuydt is dagelijks omringd door honderden geuren. Maar zijn vintage extract van Guerlains Shalimar zal hij nooit verkopen.

In het West-Vlaamse Wevelgem vind je Haute Parfumerie Place Vendôme, een begrip onder parfumliefhebbers. Die komen vaak van heinde en ver om de bijzondere parfumerie te bezoeken, bekend voor haar gecureerd aanbod, haar kennis en service.

Zelf heeft Depuydt een privécollectie waar kenners enkel van kunnen dromen. Het absolute topstuk is een extrait de parfum van Guerlains Shalimar uit 1925. “Dit parfum is me om verschillende redenen zeer dierbaar. Het is een geschenk van iemand die ik graag zie. Bovendien herinnert de geur me aan mijn grootmoeder, die me heeft grootgebracht. 1925 was haar geboortejaar, net als dat van Shalimar. Op haar nachtkastje stond altijd het extrait de parfum, waarmee ik me stiekem parfumeerde. Wanneer ik het ruik, brengt het me terug naar een zorgeloze, liefdevolle tijd.”

Zijn flacon is ongeopend, maar Guerlain-parfumeur Thierry Wasser heeft hem ooit de originele formule uit 1925 laten ruiken. “Ik was aangenaam verrast dat het heel erg leek op de huidige compositie. Vaak verliest een parfum zijn ziel tijdens herformuleringen.”

Ook de flacon in baccarat kristal is bijzonder, met een ‘bouchage à l’émeri‘. “Dat is een techniek waarbij men een zuur aanbrengt in de hals van de flacon en op de dop zodat je een perfect afgesloten vorm krijgt die elke flacon uniek maakt.”

David Depuydt schat de waarde van de flacon op zo’n 7.000 à 8.000 euro, door de zeldzaamheid en het feit dat de flacon nog intact en verzegeld is met de baccaratstempel. “Maar ik zal hem nooit verkopen. Het behoort tot het patrimonium van de parfumerie en ik vind het belangrijk om dat te behouden en te delen met de jonge generaties.”