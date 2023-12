Een kopje kunst: Nespresso-koffiecapsules worden gerecycleerd tot kunstwerken

Benieuwd of koffiemerk Nespresso haar recyclagevoornemens ook in het nieuwe jaar zal waarmaken? Absoluut! De Belgische kunstenaar Guy Leclef en Nespresso slaan de handen in elkaar voor een opmerkelijke samenwerking waarin recycling en upcycling samensmelten tot kunst.

Nespresso-drinkers die meermaals per dag genieten van een kopje zwart goud, wisten het afgelopen jaar ongetwijfeld al heel wat blauwe zakken te vullen met Nespresso-capsules. Sinds 1 januari 2023 mogen gebruikte aluminium koffiecapsules van Nespresso namelijk gewoon in de PMD-zak. En dat kwam de Belgische recyclagereflex alleen maar ten goede. Wie netjes sorteert, krijgt van Nespresso de garantie dat z’n gebruikte capsules een tweede leven krijgen. En hoe kan dat leuker dan… in kunst? Nespresso-koffiecapsules krijgen voortaan een tweede leven in de creatieve wereld van de Belgische kunstenaar Guy Leclef.

Nespresso x Guy Leclef

© Silviashoots

Guy Leclef is een gerenommeerd kunstenaar die bekend staat om zijn creaties met gerecycleerde materialen. Daarvoor gebruikt hij voornamelijk oud papier en karton, maar Leclef heeft er voortaan een nieuw favoriet materiaal bij. Voor de gelegenheid vervaardigde hij namelijk drie kunstwerken met Nespresso-koffiecapsules. De kunstenaar blijkt graag creatief te creëren met de aluminium capsules die Nespresso typeren: ‘Hun veelzijdigheid en hun kleurenpalet geven mij de vrijheid om ze te assembleren tot creaties die een bepaald evenwicht, vormgeving en ritme ademen.’

‘De veelzijdigheid en het kleurenpalet van de aluminium capsules geven mij de vrijheid om ze te assembleren tot creaties die een bepaald evenwicht, vormgeving en ritme ademen.’ Kunstenaar Guy Leclef

Naast het feit dat zijn kunstwerken het oog strelen, wil Guy ook spelenderwijs mensen bewustmaken dat de veel te grote afvalberg moet verkleinen door recyclage. In Nespresso vond hij een merk met dezelfde bezorgdheid: ​‘Het belang dat Nespresso hecht aan duurzaamheid sluit perfect aan bij mijn filosofie om natuurlijke materialen een tweede leven te geven. Via de samenwerking willen we het belang van recycleren van de koffiecapsules benadrukken zodat het aluminium kan hergebruikt worden in een nieuwe toepassing.’

Nespresso’s hart voor recyclage

Nespresso kiest voor aluminium omdat dit materiaal de koffie beschermt tegen lucht, vocht en licht, waardoor de sublieme aroma’s langer behouden blijven. Bovendien heeft aluminium het voordeel dat het oneindig recycleerbaar is. Het koffiemerk heeft zich altijd ingezet op gebied van duurzaamheid en het verbeteren van de recyclage van haar capsules. Dat zegt ook Oliver Perquy, CEO Nespresso Belux: ‘Sinds 2011 beschikt het bedrijf over een eigen inzamel- en recyclingcircuit, waardoor het recyclingpercentage jaar na jaar is gestegen. Dankzij de partnerschappen die het mogelijk hebben gemaakt om de capsules in de blauwe zak te deponeren, hebben we de stap tot recycleren aanzienlijk vereenvoudigd voor de consument.’

Via de samenwerking met Guy Leclef via Forwart Gallery wil Nespresso nogmaals het belang van recyclage benadrukken en koffiedrinkers aanmoedigen om hun gebruikte capsules, ongeacht het merk, te blijven sorteren. Naast dit initiatief zal Nespresso ook in de toekomst blijven investeren in zijn AAA-programma om de kwaliteit en duurzaamheid van zijn koffie te garanderen. Klik hier voor meer informatie.

Guy Leclefs Nespresso-kunstwerken zijn vanaf 8 december een jaar lang te bewonderen in de Nespresso-boutiques in Antwerpen, Brussel en Luik. Ontdek hier meer over Nespresso’s visie op recyclage.