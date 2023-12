De Samsung Bespoke Jet™ AI maakt jouw huis dit eindejaar schoon met artificiële intelligentie

Artificial Intelligence, artificiële intelligentie of simpelweg AI is vandaag de dag alomtegenwoordig. De afgelopen jaren heeft AI zich ontwikkeld tot een gewillige kompaan in verschillende aspecten van ons dagelijks leven. En ja hoor, ook in je huishouden kan je het intussen implementeren. Enter: de Samsung Bespoke Jet™ AI, Samsungs nieuwste steelstofzuiger die jouw huis tijdens de feestdagen en het hele jaar door proper houdt met behulp van artificiële intelligentie.

Van spraakgestuurde virtuele assistenten tot slimme apparaten die onze dagelijkse taken vergemakkelijken, artificiële intelligentie biedt heel wat nieuwe mogelijkheden om ons leven thuis efficiënter en comfortabeler te maken. En dat begrijpt ook Samsung. Het elektronicabedrijf implementeerde AI in haar recentste steelstofzuiger en doopte hem: de Samsung Bespoke Jet™ AI.

Met de feestdagen in het verschiet, is zo’n slimme stofzuiger meer dan welkom. Je krijgt heel wat familie, vrienden en vaak ook kinderen over de vloer tijdens het eindejaar. Met de Samsung Bespoke Jet™ AI houd je je huis schoon tijdens kerst (niemand heeft tijd om die vervelende kerstboomnaalden een voor een op te rapen) en nieuw (ook voor bladerdeegkruimeltjes buk je je liever niet). Zie het als een late tip voor op je kerstlijstje, zo ga je 2024 proper in!

5 redenen waarom je de Samsung Bespoke Jet™ AI in huis moet halen

1. De krachtigste

De Samsung Bespoke Jet™ AI is Samsungs krachtigste steelstofzuiger ooit.* Met zijn 280 W extreme zuigkracht** is geen enkel vuiltje te zwaar. De multicyclonische luchtfilter zorgt er bovendien voor dat fijne stofdeeltjes niet kunnen ontsnappen. Met de batterij die maar liefst tot 100 minuten meegaat, kan je het hele huis in één keer stofzuigen. Bovendien is een tweede batterij steeds inbegrepen waardoor de gebruikstijd met gemak wordt verlengd met 60 minuten!

2. De schoonste

De Samsung Bespoke Jet™ AI houdt je huis niet alleen schoon, hij bevat ook een All-in-one Clean Station™ dat de steelstofzuiger automatisch leegt en oplaadt. Wie trouwe viervoeters heeft rondlopen, weet dat een goeie stofzuiger goud is én weet ook dat die hondenvacht uit de stofzuiger pulken niemands favoriete zaterdagmiddagbezigheid is. Nog een pluspunt: de Pet Tool+ is een van de 6 bijgeleverde opzetstukken die met zijn kleinere roterende borstelkop speciaal ontwikkeld is voor dierenharen.

3. De slimste

De AI-functie van de Samsung Bespoke Jet™ AI herkent de ondergrond die hij schoonmaakt en hoe bevuild die is en past er zijn zuigkracht aan aan.*** Hij maakt elke ondergrond grondig schoon met de optimale zuigkracht, gebruiksduur en wendbaarheid.

4. Stylish design

Design meets function! De Samsung Bespoke Jet™ AI heeft niet alleen de brains en capaciteiten, hij is naast extreem krachtig ook nog eens superstylish. En zeg nu zelf, dat matzwarte, strakke design is mooi meegenomen! En ook het gebruiksgemak van de steelstofzuiger is maximaal. Je kunt de lengte van de telescopische steel in drie standen verstellen, zodat je ergonomisch verantwoord en comfortabel gemakkelijk het hele huis kunt schoonmaken.

5. In alle prijscategorieën

Ben je nog niet helemaal klaar voor een investering? Dan kan je eens een kijkje nemen tussen de andere (Bespoke) Jet™ -stofzuigers. Samsung heeft namelijk een ganse reeks aan steelstofzuigers in alle prijscategorieën. Ze genieten hetzelfde stijlvolle design én zijn beschikbaar in meer kleuren.

Ontdek ook alle andere Samsung steelstofzuigers op samsung.com. Let’s Jet it!

*Vergeleken met de zuigkracht van draadloze stofzuigers, zoals aangegeven op Samsung.com.

**Getest in de Jet-stand met een leeg stofreservoir en een volledig opgeladen batterij.

***De mogelijkheid om verschillende ondergronden te detecteren kan worden beïnvloed door omgevingsomstandigheden.