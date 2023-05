De gas en elektriciteit van je zaak in handen nemen? Dat doe je vanaf nu met Pixel Pro

Als ondernemer ken jij je zaak vanbinnen en vanbuiten. Jij weet wat je wilt en bent liefst altijd in controle. In controle van je investeringen, budget, proces, product, … En uiteraard ben je bij voorkeur ook de gas en elektriciteit van je zaak baas.

Jouw energie weer onder controle

De energiemarkt is moeilijk te voorspellen. Daar kan iedereen ondertussen wel van meespreken. De prijsstijgingen zorgden voor onzekerheid. Gelukkig zakken de energieprijzen eindelijk. Of ze zullen stabiliseren, weten we echter nog niet. Hoog tijd om terug controle te nemen. Zeker als ondernemer, en dat begrijpt TotalEnergies. Daarom brachten zij Pixel Pro op de markt, een gas- en elektriciteitscontract dat helemaal afgestemd is op de noden van zelfstandige ondernemers en vrije beroepen.

Inzicht: altijd en overal

Ben jij bijvoorbeeld veel onderweg? Pixel Pro biedt altijd toegang tot je facturen dankzij de app, waar je ook bent. Zo verstuur je bijvoorbeeld eenvoudig je facturen naar je boekhouder, vanop kantoor of op verplaatsing.

Heb je plannen om je zaak uit te breiden? Dan groeit je Pixel Pro contract gewoon met je mee. Van één locatie tot meerdere. Want flexibiliteit is van belang voor een ondernemer zoals jij.

Proactief en zonder zorgen

Bovendien is je tijd als zelfstandige waardevol. Je spendeert die dan ook liefst aan wat er echt toe doet. Daarom is Pixel Pro zo gestroomlijnd en overzichtelijk mogelijk. Je hebt constant zicht op je energieconsumptie en je wordt op de hoogte gehouden van veranderingen op vlak van energie. Zo kan jij je zonder zorgen focussen op je zaak.

Jouw gids in de energietransitie

Kortom: Pixel Pro is een professioneel energiecontract dat jou en je zaak bijstaat van A tot Z. Daar hoort uiteraard ook professioneel advies bij. Of het nu gaat om een contractwijziging of simpelweg enkele vragen over het optimaliseren van de energie van jouw zaak, de TotalEnergies experts staan voor je klaar. Maak je de beslissing om over te stappen naar een Pixel Blue Pro contract? Dan helpen zij je ook bij de installatie van zonnepanelen, opslagbatterijen en laadpalen.

Als je meer informatie wilt, vertelt Fabrizio Rossi, verkoopdirecteur bij TotalEnergies Gas & Elektriciteit België, je iets meer in deze video. Of bereken alvast gewoon je prijs op de website, want daar vind je vast het Pixel Pro contract dat bij jouw zaak past.