‘Wie betaalt, bepaalt: de vraag van Di Rupo is terecht’

De regionale ministers van Begroting uiten in een brief aan federaal minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) hun bezorgdheid over diens fiscale hervormingsplannen. De operatie zou 4 miljard euro kosten. 1 miljard euro daarvan komt terecht bij de regeringen van Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Zonder dat ze daarover hun zeg mogen doen. Hun ergernis is terecht.

Het probleem zit in de personenbelasting. Van Peteghem wil de belastingvrije som verhogen en de belastingschalen aanpassen om werken meer lonend maken. Dat is op zich een goede zaak. Alleen heffen de gewesten opcentiemen op de federale personenbelasting. Bij een belastingverlaging vallen hun inkomsten lager uit. Zo liep de Vlaamse regering door de taxshift onder de regering-Michel 500 miljoen euro mis. Met de fiscale plannen van Van Peteghem valt straks nog eens zo’n factuur in de bus. De Waalse regering vreest een verlies van 300 miljoen euro. Dat is onhoudbaar voor een regio waarvan de schuld straks dreigt op te lopen tot 280 procent van de inkomsten. Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) vraagt de federale regering om de regio’s mee te laten beslissen volgens het principe ‘wie betaalt, bepaalt’.

Een grotere fiscale autonomie in de personenbelasting is wenselijk.

Impliciet pleit Di Rupo voor meer fiscale autonomie. Dat zou een goede zaak zijn. Er zijn al verschillende belastingen (zoals successie- en registratierechten) overgeheveld naar de regio’s. Dat leidde – onder impuls van Vlaanderen – tot lagere tarieven en droeg bij tot de responsabilisering van de regio’s. Een grotere fiscale autonomie in de personenbelasting, waarbij de regio’s de tarieven en schrijven grotendeels zelf bepalen, is daarom wenselijk. Voor Wallonië is dat een probleem. Gezien de lagere fiscale capaciteit van haar burgers, dreigt de regering in Namen niet op te kunnen tegen de Vlaamse belastingconcurrentie.