‘Voer campagne over de cijfers a.u.b.’

De electorale strijd richting de verkiezingen van 9 juni 2024 is nu echt begonnen.

Premier Alexander De Croo (Open Vld) toerde vorig week door Israël en de Palestijnse gebieden en wil zich profileren als een verantwoordelijke en invloedrijke Europese staatsman. Voor zijn kritiek op de Israëlische regering kreeg hij de wind van voren van N-VA-Kamerlid Theo Francken.

Het blijft vreemd dat onze politici het conflict in het Midden-Oosten aanwenden voor binnenlands gebruik. Op X stelde de defensiespecialist Alexander Mattelaer (Egmont Institute) terecht: “In tegenstelling tot wat het gespierd discours laat vermoeden, heeft België nauwelijks directe belangen (uitgezonderd landgenoten) in de regio noch rechtstreeks invloed op beide partijen.”

Een ander ergerlijk voorbeeld van pre-electorale spelletjes: in de zondagse tv-debatten raakten politici niet verder dan een welles-nietesdiscussie over regeren met het Vlaams Belang.

Zes maanden voor de verkiezingen zou men beter focussen op de inhoud. Voer daarom campagne over de economische cijfers. Premier De Croo schrijft in zijn net verschenen boek Waarom het beste nog moet komen dat de begroting dé prioriteit van de volgende regering moet worden. Over de desastreuze manier waarop onze overheidsfinanciën de voorbije jaren werden beheerd amper een woord. Naar cijfers over de grote regionale economische verschillen in dit land blijft het vruchteloos zoeken. De oppositiepartijen krijgen een open kans om het opgeklopte optimisme van de Vivaldi-regering en de zelfpromotie van De Croo te counteren.

Senaatsvoorzitter Stephanie D’Hose (Open Vld) beweerde vorig weekend dat deze federale regering 11 miljard euro heeft bespaard. Die bewering is op niets gebaseerd. N-VA-Kamerlid Sander Loones kwam met een gefundeerde repliek: om aan dat “bespaard” bedrag te komen tellen de Vivaldi-partijen ook belastingverhogingen en eenmalige maatregelen mee. Ze tellen percentages op en zetten die af tegenover een sterk geïnflateerd bruto binnenlands product (bbp). Dat is een te volgen voorbeeld van campagne voeren op een inhoudelijke manier.