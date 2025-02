Hoe keren we de vernedering van Europa?

De prijs van een goede vrede voor Oekraïne is een generatielange investering in veiligheid en veerkracht van Europa, schrijft professor Marc De Vos. Als we bereid zijn die prijs te betalen, zal Amerika Europa niet langer vernederen.

Er zijn weken waarin decennia gebeuren. Eenzijdig de Russische president Vladimir Poetin uit zijn internationale isolement trekken. Voor Oekraïne nog voor elke onderhandeling een toekomst buiten de NAVO en met territoriaal verlies erkennen. Europa van de onderhandelingstafel weghouden, maar het wel op het menu plaatsen. Ons publiekelijk de levieten lezen en Europese antisysteempartijen opvrijen. Het Amerika van Donald Trump vernedert Europa, maar een Amerika dat niet maalt om de vredesvoorwaarden in Oekraïne is ook een kans om te beïnvloeden. Het is tijd voor realisme over de Europese militaire zwakte, gekoppeld aan actie voor Europese sterkte morgen. Met Kiev verlangen we een ​​Oekraïne dat onafhankelijk blijft van Rusland, soeverein in zijn internationale allianties en democratisch westers.

Europese militaire zwakte

De eerste prioriteit daarvoor is een demarcatielijn of een niemandsland langs de hele Oekraïens-Russische frontlinie en in alle betwiste gebieden, met een neutrale vredesmacht of monitoring, om toekomstige conflicten te voorkomen. Alleen immuniteit tegen nieuwe Russische inmenging kan het vrije deel van Oekraïne een westerse toekomst garanderen. Analisten gaan uit van een roterende vredesmacht van ruim 100.000 soldaten, met een aanzienlijke logistiek. De verwaarloosde legers van Europa zouden moeite hebben dat te realiseren, maar Europa kan de kosten en de organisatie dragen, terwijl het een internationale alliantie coördineert, waar mogelijk met de Verenigde Naties.

De bufferzone beveiligen zou slechts de eerste stap zijn in een gigantische wederopbouw. Oekraïne is een kandidaat voor toetreding tot de Europese Unie, een erkenning van de geostrategische logica van een Europees Oekraïne voor beide partijen. Europa zou voor Oekraïne moeten doen wat het Amerikaanse Marshallplan voor Europa deed na de Tweede Wereldoorlog. De kracht van de Europese Unie is haar rijke markt, haar budgetten voor economische ontwikkeling en haar integratie in veiligheid en strategische autonomie. Europa moet al zijn gewicht in de schaal werpen, opdat het vrije deel van Oekraïne het West-Duitsland van deze eeuw kan worden.

Historische mobilisatie

Dat alles vereist nu één ding van de Europese Unie: een historische, urgente en ongeëvenaarde mobilisatie van fondsen, die gestuurd en geïnvesteerd worden in de veiligheid, zekerheid en welvaart van een vrij Oekraïne. De Europese Unie centraliseerde al de productie van vaccins en bedacht gemeenschappelijke schulden tijdens de covidpandemie. Het zou in dezelfde geest moeten opschalen voor Oekraïne, bij voorkeur in een open alliantie die niet al haar lidstaten nodig heeft en ook derde landen kan omvatten, zoals het Verenigd Koninkrijk.

De wederopbouw van een stabiel Oekraïne na de oorlog moet het zakelijk brein van Trump aanspreken, net als de mogelijkheid voor Amerikaanse defensiebedrijven en aannemers om te verdienen aan de toeleveringsketen van vredeshandhaving of -bewaking. Europa kan de VS voor zich winnen door Oekraïne te verbinden met de kernkwesties van het presidentschap van Trump: betalen aan de NAVO, meer Amerikaans gas afnemen, grondstoffen en goederen kopen in een nieuw handelspact, gedeeltelijk aansluiten bij de VS inzake China.

Het spoedoverleg in Parijs was de start voor wat een dialoog moet worden die een pro-Oekraïense deal met het Witte Huis bezegelt. Dat vereist actie in plaats van woorden, ondersteund door voldoende Europese politieke vastberadenheid en budgetten. Het is goed dat het Verenigd Koninkrijk na de brexit weer aan tafel zit in Europa. Een gemeenschappelijke urgentie onder de belangrijkste politieke Europese leiders kan een keerpunt zijn. De prijs van een goede vrede voor Oekraïne is een generatielange investering in veiligheid en veerkracht van Europa. Als we bereid zijn die prijs te betalen, zal Amerika Europa niet langer vernederen.