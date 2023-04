‘Het is pijnlijk dat eerste minister Alexander De Croo het pensioenprobleem relativeert’

Eerste minister Alexander De Croo wekt de indruk dat de betaalbaarheid van de pensioenen geen acuut probleem is.

Slechts 31 procent van de Belgen wil tot zijn 67ste werken, leert een recent onderzoek. De wettelijke pensioenleeftijd in België is nog 65 jaar, maar in 2025 wordt dat 66 jaar en in 2030 67 jaar.

Eerste minister Alexander De Croo (Open Vld) relativeerde de resultaten van die enquête. Die 67 jaar is “een theoretisch begrip. Wat belangrijk is, is de carrière.” Hij verwijst naar de effectieve loopbaan van 42 of 43 jaar.

Het klopt dat wie vroeg aan zijn loopbaan begint, straks niet tot zijn 67ste hoeft te werken, maar de eerste minister gaf een verkeerd signaal. Hij wekte de indruk dat de betaalbaarheid van de pensioenen geen acuut probleem is en een hogere pensioenleeftijd geen urgente hervorming. Terwijl de vergrijzingsfactuur tussen nu en 2050 met 20 miljard euro toeneemt.

Te veel Belgen stoppen te vroeg met werken: gemiddeld op iets meer naar 60 jaar. Dat heeft onder meer te maken met de discrepantie tussen de stelsels. 53 procent van de werknemers in de privésector werkt tot 65 jaar, bij de zelfstandigen is dat 66 procent, maar bij de ambtenaren slechts 21 procent. Al jaren pleiten economen er vergeefs voor die stelsels naar elkaar te doen toegroeien.

De Croo wekt de indruk dat de betaalbaarheid van de pensioenen geen acuut probleem is.

Een ander probleem is dat 30 procent van de uitbetaalde pensioenen gebaseerd is op ‘gelijkgestelde periodes’, dat iemand niet werkt door werkloosheid of ziekte. Ze tellen wel mee bij de berekening van pensioenrechten. Een deel van de pensioenfactuur is dus niet gefinancierd.

Hier is een verstrenging nodig, maar de regering blijft in gebreke. Het is daarom des te pijnlijker dat een eerste minister het pensioenprobleem relativeert.

De Croo was trouwens minister in de vorige regering, die de wettelijke pensioenleeftijd optrok naar 67 jaar. Dat was ook een psychologisch signaal: de Belgen doen beseffen dat langer werken echt nodig is.

Lees ook:

Lees meer in onze rubriek pensioenen