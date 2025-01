‘Er is niets vies aan dividendkampioenen’

Winstgevende bedrijven blijven een geliefd mikpunt voor linkse partijen. Zeker als ze ook nog eens forse dividenden uitkeren. Dat ruikt helemaal vies. Aandeelhouders mogen blijkbaar geen aanspraak maken op een vergoeding voor hun risicovolle investering. Dat dividend wordt overigens belast met een stevige roerende voorheffing van 30 procent.

Het gros van de dividenden komt zelfs niet in de zakken van de finale aandeelhouders terecht. Het geld wordt vooral gebruikt voor de interne keuken. Via investeringen en de aflossing van leningen maken bedrijven zich toekomstbestendig. Het zou een les moeten zijn voor linkse partijen, voor wie een Belgisch overheidsbeslag van 55 procent van het bruto binnenlands product blijkbaar nog altijd te laag is. Hoe toekomstbestendig is die overheid met haar jaarlijkse weerkerende begrotingstekorten?

Forse dividendenstromen maken bedrijven vooral toekomstbestendig.

In onze lijst van de grootste vijftig dividendenkampioenen keert slechts een minderheid dividenden in cash uit aan de finale aandeelhouders. Een heel groot deel van die laatste categorie bestaat overigens uit kleine beleggers. De overgrote meerderheid van de bedrijven beheert de dividenden op een behoedzame manier, die de groei moet veiligstellen. Onze lijst omvat bovendien vooral wereldwijd vermaarde topbedrijven. Hun aanwezigheid in België zet de troeven van dit land extra in de kijker. Meertaligheid, goed onderwijs, flexibiliteit, uitmuntendheid in sectoren zoals drank en voeding, fiscaliteit en het bankwezen, geneeskunde en petrochemie. Dat type bedrijven betaalt bovendien toplonen aan hooggeschoolde vakmensen. Er is een rechtstreeks verband tussen meer aanzien voor dividenden en de competitiviteit van ons land.