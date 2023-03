Test-Aankoop: ‘Consolidatie in telecom brengt concurrentie in het gedrang’

De Europese Commissie heeft de overname van de Waalse kabeloperator VOO door Orange goedgekeurd. Bij Telenet hangt de aankondiging van een overname door meerderheidsaandeelhouder Liberty Global bij het afsluiten van dit nummer nog in de lucht. De consumentenorganisatie Test-Aankoop ziet die consolidatie in de sector met lede ogen aan.

Waarom is Test-Aankoop zo bezorgd over de overname van VOO door Orange?

“In Brussel en Wallonië zou door die overname een speler wegvallen”, antwoordt een woordvoerder. “De Europese Commissie deelde onze vrees dat er te weinig concurrentie zou zijn. Door de overeenkomst die Orange en Telenet sloten om elkaars netwerken de komende vijftien jaar te delen, is aan die vrees tegemoetgekomen. Telenet mag in Wallonië en een handvol Brusselse gemeenten het netwerk van VOO (in de toekomst van Orange) blijven gebruiken. Hierdoor houden consumenten in heel België de keuze tussen minstens drie telecomspelers. Wij zijn koele minnaars van de consolidatie, omdat die de concurrentie in het gedrang brengt.”

Hoe komt het dat onafhankelijke spelers het niet lang uitzingen?

“Youfone is de laatste onafhankelijke speler. Edpnet heeft bescherming tegen zijn schuldeisers aangevraagd via een gerechtelijke reorganisatie, en is op zoek naar een overnemer. Proximus heeft naar verluidt het hoogste bod gedaan. Het ziet er dus naar uit dat Edpnet net als Mobile Vikings bij Proximus terecht zal komen. Wij zijn heel benieuwd wat Citymesh en Digi van plan zijn op de Belgische markt.”

“Die kleinere spelers moeten opboksen tegen de grote drie: Telenet, Proximus en Orange. Ze moeten met heel scherpe prijzen komen voor mobiel internet, bijna dumpingprijzen, om onder de prijzen van de grote drie te kunnen duiken. Die grote spelers kunnen het zich permitteren om op mobiel internet nauwelijks winst te maken. Ze hebben een zeer uitgebreid gamma van diensten, voor pakketten met verschillende diensten kunnen zij een heel hoge prijs vragen en veel winst maken.”

Zijn de telecomprijzen in België dan hoger dan in de buurlanden?

“De prijzen voor telecombundels zijn redelijk hoog in ons land, in vergelijking met de buurlanden. De prijsstijgingen lopen niet volledig gelijk met inflatie. Soms stijgen ze meer, vorig jaar stegen ze minder dan de inflatie. Proximus heeft vorig jaar in mei de prijzen voor bepaalde pakketten verhoogd en opnieuw op 1 januari. Dat vinden wij overdreven.”