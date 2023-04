West-Vlaanderen is wereldkampioen in landbouw

De West-Vlaamse landbouw is het voorbeeld voor heel Vlaanderen. Met een derde van het areaal, een derde van de werkgelegenheid in de sector en een derde van het aantal landbouwbedrijven is het de belangrijkste landbouwprovincie van Vlaanderen.

Roeselare en omgeving zijn het epicentrum van de West-Europese diepvriesgroente-industrie. Met in 2021 een omzet van 1,2 miljard euro uit export is het relatief kleine Vlaanderen de wereldwijd de belangrijkste regio in diepvriesgroenten. “De West-Vlaamse akkers zijn de productiefste van Europa”, weet Jan Dejonghe, voormalig financieel directeur van de beursgenoteerde groente- en fruitverkoper Greenyard.

West-Vlaanderen is ook veruit de koploper in de bouw van landbouwmachines en -werktuigen. Het paradepaardje is CNH Industrial in Zedelgem. Het bedrijf maakt de productiefste maaidorsers van de wereld. 97 procent is eveneens bestemd voor de export.

En West-Vlaanderen is wereldkampioen in varkens. Met ruim 3,3 miljoen varkens telt de provincie bijna drie keer meer varkens dan inwoners. West-Vlaanderen heeft 57 procent van de varkensstapel in Vlaanderen. Sommige gemeenten zijn bijna synoniem voor varkensteelt. Ardooie heeft met 47,5 varkens per hectare het grootste aantal in heel Vlaanderen (zie tabel). Het gemiddelde in de Europese Unie bedraagt 0,34 per hectare.

Lees meer

Dossier | ‘De wankele welvaart van West-Vlaanderen’