Vlaamse regering bereikt stikstofakkoord

De Vlaamse regering heeft een stikstofakkoord bereikt. Vlaams minister-president Jan Jambon heeft het akkoord vrijdag, geflankeerd door zijn voltallige regering, voorgesteld op het Martelaarsplein. Het bereikte akkoord herneemt grotendeels de inhoud van het ultieme voorstel van vorige zondag, maar voor twee knelpunten die voor CD&V belangrijk waren, komt er een extra onderzoek. Is dat onderzoek positief, dan verdwijnt in 2025 de strikte vergunningsdrempel voor de landbouw.

‘It always seems impossible until it is done’, zo citeerde minister-president Jambon Nelson Mandela. Hij kon vrijdag een doorbraak voorleggen in wat hij “het moeilijkste dossier” van zijn regering noemde, het dossier dat zijn regering tot aan de rand van de afgrond heeft gebracht.

Voorstel van zondag

Het akkoord dat bereikt is, is grotendeels gebaseerd op het ultieme voorstel van afgelopen zondag. Dat akkoord moet de stikstofneerslag tegen 2030 met de helft verminderen, voorziet in een oplossing voor de rode bedrijven en gaat gepaard met een investering van 3,6 miljard euro.

Het akkoord dat vrijdag bereikt is, vertrekt van het ultieme voorstel van minister-president Jambon van zondag. De twee punten waar CD&V toen over struikelde, de vergunningsdrempels en het principe van het extern salderen (het principe waardoor de uitstootrechten van een stoppende landbouwer deels kunnen doorschuiven naar andere boeren, red.) worden nu in een apart onderzoek (openbaar onderzoek en milieueffectenrapport) gestoken.

Stikstofdrempel

Als dat onderzoek – dat tegen het einde van het jaar moet klaar zijn – positief is, dan zal de strenge stikstofdrempel voor de landbouw vanaf 1 januari verdwijnen. Voorlopig blijft de drempel voor de landbouw op 0,025 procent liggen, een stuk strenger dan de 1 procent van de industrie. Maar als het geplande onderzoek positief is en het stikstofbad intussen verder leeg loopt, verdwijnt die strikte drempel voor de landbouw vanaf 2025 en zal er kunnen vergund worden met een passende beoordeling, een individueel onderzoek dat nagaat of de activiteit geen te grote impact heeft op kwetsbare natuur. “Dat betekent dat we vanaf 2025 het beloofde perspectief voor de landbouw kunnen waarmaken”, zegt minister van Landbouw Jo Brouns.