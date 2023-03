Bram Van Hecke (voorzitter Groene Kring) over het stikstofakkoord: ‘Tevreden dat er een akkoord is, maar verwacht niet dat jonge boeren gaan juichen’ (video)

De Vlaamse regering heeft uiteindelijk toch een stikstofakkoord bereikt. Bram Van Hecke, voorzitter van Groene Kring, belangenvertegenwoordiger van jonge boeren en tuinbouwers in Vlaanderen, is tevreden dat er een akkoord is. Maar volgens hem hebben jonge boeren perspectief nodig op de lange termijn, zegt hij in een interview met Kanaal Z.



