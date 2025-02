Koning, Electrobuild en Barq zijn de Ambassadeurs van de Vlaams-Brabantse Gazellen

Trends publiceert elk jaar de rangschikking van de snelst groeiende bedrijven van het land, de Trends Gazellen. Deze week maken we de Vlaams-Brabantse rangschikking bekend. De eretitels gaan naar de pionier in hernieuwbare energie Koning, Electrobuild, dat meehelpt aan de uitrol van het glasvezelnetwerk, en de onlinedierenapotheek Barq. Trends benoemt hen tot Ambassadeurs van de Vlaams-Brabantse Gazellen.

Voor het 24ste jaar op rij stelt Trends de rangschikking op van de snelst groeiende bedrijven, onder het keurmerk ‘Trends Gazellen’. We doen daarbij de ronde van de Vlaamse provincies. Deze week is het de beurt aan Vlaams-Brabant. Via de link onderaan kunt u de rangschikking raadplegen, en dat voor de drie categorieën: grote, middelgrote en kleine bedrijven.

De link onderaan geeft u ook meer uitleg over de methodologie van de Trends Gazellen. Het principe is simpel: hoe sneller de groei van het bedrijf, hoe hoger in de rangschikking. De snelste groeier komt op nummer één. De groei meten we aan de hand van drie posten uit de boekhouding: de toegevoegde waarde, de cashflow en het aantal medewerkers, en dat over een periode van vijf jaar. Voor de huidige editie van de Trends Gazellen is dat de periode 2019-2023. Het resultaat van de berekeningen herleiden we tot een score. Die score bepaalt de plaats in de rangschikking.

Het bedrijf aan de top van de rangschikking is niet altijd de winnaar, of ‘Ambassadeur’ in de Trends-terminologie. Voor die eretitel gelden bijkomende criteria. Zo moet het bedrijf operationeel onafhankelijk zijn. Een dochter van een buitenlands bedrijf bijvoorbeeld, komt niet in aanmerking voor het Ambassadeurschap. Het is daarom mogelijk dat een bedrijf uitgeroepen wordt tot Ambassadeur, terwijl het bijvoorbeeld op de tweede plaats in de rangschikking staat.

De Ambassadeurs van Vlaams-Brabant: Koning, Electrobuild en Barq

EnergyKing, het Leuvense bedrijf achter de vennootschap Koning, is de Ambassadeur van de Trends Gazellen bij de grote bedrijven in Vlaams-Brabant. Het is begonnen als een verkoper van warmtepompen en groeide in korte tijd uit tot een toonaangevende Belgische aan­bieder van zonnepanelen, warmtepompen, laadpalen, thuisbatterijen, ventilatie en slimme software om dat alles aan te sturen. Die holistische aanpak maakt het verschil in een hyperconcurren­tiële markt. “Bedrijven die enkel zonnepanelen installeren, hebben het vandaag knap lastig”, weet Wiet Vande Velde van EnergyKing. “Als je wil meetellen, moet je een totaalpakket aanbieden met een complete ­service, van de installatie tot en met herstel en onderhoud.”

Om efficiënt te zijn, moeten alle technieken ook met elkaar communiceren. Software is een cru­ciale schakel in het ecosysteem. “Mensen moeten veel flexibeler omspringen met hun verbruik. Denk maar aan de digitale meters, capaciteits- en variabele tarieven, negatieve injectieprijzen enzovoort. Een efficiënte aansturing met onze zelfontwikkelde ­software maakt het verschil”, zegt Vande Velde. “Op die manier ­streven we naar onze bedrijfs­missie: energie moet overvloedig en goedkoper worden. Daar wordt iedereen beter van.”

EnergyKing is al volop actief in de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. Binnenkort zijn Oost- en West-Vlaanderen aan de beurt en ook in Wallonië ziet het bedrijf nog heel wat potentieel. Als het van Wiet Vande Velde afhangt, zal het daar niet stoppen. “We zijn een pionier in Belgïe. Zodra we hier klaar zijn, ligt ten zuiden van ons land nog een heel aantrekkelijke markt op ons te wachten, een nucleaire grootmacht. Vroeg of laat hopen we in Frankrijk ons concept uit te rollen.”

De infrastructuur van morgen

De grote telecomproviders zijn in ons land volop bezig met de uitrol van een nieuw glasvezelnetwerk. Elke 15 seconden sluiten ze een woning of een bedrijf aan. De voordelen zijn duidelijk: dankzij het nieuwe netwerk zullen we in de nabije toekomst tot wel honderd keer sneller ­kunnen surfen dan nu.

Electrobuild is een toonaangevende leverancier van totaaloplossingen op het gebied van glasvezeltechnologie en aanverwante diensten, zoals de installatie van elektrische laadpalen. Het bedrijf met zetel in Nossegem is de Ambassadeur van de Trends Gazellen bij de Vlaams-Brabantse kmo’s. Medeoprichter en bestuurder Abdullah Bayram heeft al meer dan tien jaar ervaring in de tele­comindustrie. In korte tijd zag hij zijn bedrijf uitgroeien tot een stevige kmo met zo’n dertig medewerkers.

Gezonde huisdieren

De gezondheid van huisdieren voor iedereen toegankelijk maken. Dat is de missie van PharmaPets, de onlinedieren­apotheek achter de vennootschap Barq van de oprichters Sven De Waele en Valerie Vanderlinden. Het bedrijf is de Ambassadeur bij de Vlaams-Brabantse kleine bedrijven.

Vanuit de garage van het koppel kende PharmaPets een vliegende start. De unieke marktpositionering is daarvoor een van de belangrijkste verklaringen. “Van aan het begin namen we het medisch ­oogpunt mee. We hebben vier ­dierenartsen in dienst. We bieden dus niet enkel producten aan, maar ook een ruime waaier aan diensten. Op die manier slagen we erin een langetermijnrelatie met onze klanten op te bouwen.”

De titel Ambassadeur van de Trends Gazellen is de eerste en meteen ook de laatste voor Barq, want de Belgische dierenwinkelketen Tom&Co nam het bedrijf vorige zomer over. “In dat grotere geheel krijgen we meer kansen om door te groeien”, aldus De Waele.