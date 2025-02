Vlaams-Brabantse Ambassadeur kleine bedrijven Barq: ‘Een sector met veel emotie’

De gezondheid van huisdieren voor iedereen toegankelijk maken. Dat is de missie van PharmaPets, de onlinedierenapotheek achter de vennootschap Barq van de oprichters Sven De Waele en Valerie Vanderlinden. Na een groeispurt kwam het bedrijf vorig jaar in handen van Tom&Co.

Van 800.000 euro omzet naar 40 miljoen euro in amper enkele jaren. Het moet een van de sterkste prestaties uit de 24-jarige geschiedenis van de Trends Gazellen zijn. Sven De Waele, een Oost-Vlaming die gepokt en gemazeld is in de retailwereld, realiseerde dat kabinetstukje samen met zijn team.

Jarenlang was hij een van de drijvende krachten achter de speelgoedketen Fun. In 2017 kwam een einde aan die samenwerking en de serieel ondernemer ging meteen op zoek naar een nieuwe uitdaging. “E-commerce is altijd al mijn passie geweest, het was alleen nog uitkijken naar de juiste sector”, vertelt hij. “Het werd een onlinedierenapotheek. Een grote verrassing was die keuze niet, want mijn partner is dierenarts. De sector heeft heel wat troeven, zoals recurrente inkomsten, een stabiel assortiment en vooral veel emotie. De stevige prijscompetitie is dan weer het grootste nadeel.”

Abonnementen

Vanuit de garage van het koppel kende PharmaPets een vliegende start. De unieke marktpositionering is daarvoor een van de belangrijkste verklaringen. “Van aan het begin namen we het medisch oogpunt mee. We hebben vier dierenartsen in dienst. We bieden dus niet enkel producten aan, maar ook een ruime waaier aan diensten. Op die manier slagen we erin een langetermijnrelatie met onze klanten op te bouwen.”

‘Klanten kunnen bij ons terecht voor een gepersonaliseerd huisdierplan’

Een mooi voorbeeld van die aanpak is de lancering van een abonnementsformule. “Klanten kunnen bij ons terecht voor een gepersonaliseerd huisdierplan. Eerst moeten ze een document van zes bladzijden invullen waarin we peilen naar onder andere de voeding, de tandhygiëne en de vachtverzorging van hun huisdier. Op basis van die informatie geven onze dierenartsen informatie en persoonlijk advies. Al meer dan 50 procent van de omzet komt uit abonnementen”, legt Sven De Waele uit.

Het eerste jaar lag de focus van PharmaPets op Vlaanderen, maar al snel trok het bedrijf de landsgrenzen over. Het concept is dan ook gemakkelijk schaalbaar. Met 60 procent van de omzet is Frankrijk de belangrijkste afzetmarkt, daarna volgen België (25%) en Nederland (15%).

Overgenomen

De titel Ambassadeur van de Trends Gazellen is de eerste en meteen ook de laatste voor Barq, want de Belgische dierenwinkelketen Tom&Co nam het bedrijf vorige zomer over. De acquisitie betekent een forse versterking van de onlineactiviteiten van de dierenwinkelketen. “Onze baby is veilig thuisgekomen. In dit grotere geheel krijgt hij meer kansen om door te groeien”, aldus Sven De Waele, die als chief digital officer aan boord is gegaan bij Tom&Co. “Samen kunnen we onze klanten een unieke en consistente merkervaring bieden op alle verkoop- en communicatiekanalen.”