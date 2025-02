Vlaams-Brabantse Ambassadeur grote bedrijven Koning: pionier in hernieuwbare energie

Ambitie troef bij het Leuvense EnergyKing, het bedrijf achter de vennootschap Koning. In korte tijd wil het jonge bedrijf uitgroeien tot een toonaangevende Belgische speler in hernieuwbare energie. Oprichters Wiet Vande Velde en Lucas Robberechts kregen daarvoor steun van de durfkapitaalinvesteerder PE Capital Group.

Het contrast kan bijna niet groter zijn. Terwijl zijn grootvader decennia geleden als steenkoolboer de kost verdiende, ijvert Wiet Vande Velde met EnergyKing voor een koolstofvrije wereld. Vande Velde is een volbloed ondernemer, die al op zestienjarige leeftijd zijn eerste bedrijfje in de evenementensector had. Later volgden nog een restaurant en een start-up in de volautomatische productie en de verkoop van pallets in golfkarton.

Sinds negen jaar ligt de focus van de ingenieur op hernieuwbare energie. Toen kwam ook Lucas Robberechts aan boord. Bij EnergyKing vormen ze samen een complementaire tandem. Vande Velde houdt zich in de eerste plaats bezig met de sales, terwijl Robberechts zich vooral ontfermt over de organisatie en over het technische.

Software is cruciaal

EnergyKing is begonnen als een verkoper van warmtepompen. Het groeide in korte tijd uit tot een toonaangevende Belgische aanbieder van zonnepanelen, warmtepompen, laadpalen, thuisbatterijen, ventilatie en slimme software om dat alles aan te sturen. Die holistische aanpak maakt het verschil in een hyperconcurrentiële markt. “Bedrijven die enkel zonnepanelen installeren, hebben het vandaag knap lastig”, weet Wiet Vande Velde. “Als je wil meetellen, moet je een totaalpakket aanbieden met een complete service, van de installatie tot en met herstel en onderhoud.”

Om efficiënt te zijn, moeten alle technieken ook met elkaar communiceren. Software is een cruciale schakel in het ecosysteem. “Mensen moeten veel flexibeler omspringen met hun verbruik. Denk maar aan de digitale meters, capaciteits- en variabele tarieven, negatieve injectieprijzen enzovoort. Een efficiënte aansturing met onze zelfontwikkelde software maakt het verschil”, zegt Wiet Vande Velde. “Op die manier streven we naar onze bedrijfsmissie: energie moet overvloedig en goedkoper worden. Daar wordt iedereen beter van.”

‘Energie moet overvloedig en goedkoper worden. Daar wordt iedereen beter van’ Wiet Vande Velde, EnergyKing

Consolidatie

In de markt van de hernieuwbare energie is onmiskenbaar een consolidatie aan de gang. Die bevindt zich nog maar in de beginfase. “Het is slechts een kwestie van tijd vooraleer buitenlandse – vooral Duitse – spelers onze markt zullen betreden. Met onze omzet van 40 miljoen euro stellen we niks voor ten opzichte van zulke mastodonten. Ze kunnen ons gewoon wegblazen en dat zette ons aan het denken. Ofwel worden we een grote onder de kleintjes, ofwel worden we de kleinste van de groten en moeten we vroeg of laat toch verkopen”, analyseerde Wiet Vande Velde een tijdje geleden. “Om zo’n scenario te vermijden, moest EnergyKing schaalgrootte winnen door lokale spelers in Vlaanderen en Wallonië over te nemen.”

De jonge veertiger, die houdt van skiën, bergbeklimmen en kitesurfen, is niet vies van een beetje actie, maar hij blijft zich ook altijd bewust van de risico’s. Daarom ging hij op zoek naar een partner om de expansieplannen te ondersteunen. “Er was veel interesse voor ons bedrijf in de markt. Uiteindelijk gingen we in zee met PE Capital Group van onder andere Stefan Yee, Alain Bolssens en Stijn van Rompay. Zij brachten niet het hoogste bod uit, maar bij hen kregen we wel het beste gevoel.”

Dromen

EnergyKing heeft een drietal overnames achter de rug en dit jaar wil Wiet Vande Velde er minstens evenveel aan toevoegen. Op de vraag hoe de ideale overnameprooi eruitziet, toont hij vijf vingers. “Er moeten voldoende body en technische capaciteit aanwezig zijn. Het bedrijf moet al een zekere schaal hebben en geografisch aansluiten bij ons actieterrein. Complementaire vaardigheden zijn een troef, maar we kijken vooral uit naar een enthousiaste ondernemer.”

EnergyKing is al volop actief in de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. Binnenkort zijn Oost- en West-Vlaanderen aan de beurt en ook in Wallonië ziet het bedrijf nog heel wat potentieel. Als het van Wiet Vande Velde afhangt, zal het daar niet stoppen. “We zijn een pionier in Belgïe. Zodra we hier klaar zijn, ligt ten zuiden van ons land nog een heel aantrekkelijke markt op ons te wachten, een nucleaire grootmacht. Vroeg of laat hopen we in Frankrijk ons concept uit te rollen.”