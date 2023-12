Volgend jaar viert Tomorrowland zijn twintigste verjaardag. Maar als je ­‘Tomorrowland’ heet, kijk je vooral naar de toekomst. Er komt dan ook een rist initiatieven aan.

Tomorrowland en Ridley kondigen aan dat ze gaan samenwerken. De twee ­Belgische merken brengen onder de naam Invenio ­exclusieve fietsen op de markt, die zo veel mogelijk op maat worden gemaakt, met bijpassende accessoires en fietskledij. Het creatieve talent van Tomorrowland tekende mee voor het ­design van de fietsen. Ze lieten zich inspireren door de ­mythische gouden Amare-vogel, het symbool van Tomorrowland.

De Amare-vogel is ook bekend door de samenwerking met Brussels Airlines. Voor het negende jaar kunnen festivalgangers met speciale party flights van Brussels Airlines naar Brussel vliegen. De vliegtuigen zijn ­herkenbaar aan de grote Amare, die op het vliegtuig werd geschilderd, en er is een dj aan boord. De twee partners kondigen vandaag aan dat ze voor die partyvluchten honderd procent Sustainable Aviation Fuel (SAF) zullen aankopen.

De synthetische brandstof wordt gemaakt van restafval, zoals afval­oliën. Door SAF te mengen met de conventionele kerosine, verkleinen luchtvaartmaatschappijen hun ecologische voetafdruk. Tomorrowland-gangers die een Global Journey-pakket kopen, zullen vliegen met een ticket waarvoor 20 procent SAF is aangekocht, terwijl de CO2 van de overige 80 procent wordt gecompenseerd. Voor de partyvluchten voor Tomorrowland wordt ook voor de overige 80 procent van de brandstof SAF gekocht, zelfs al wordt die niet voor die bepaalde vlucht gebruikt.

Minder concreet dan de samenwerkingen met Ridley en Brussels Airlines, is het plan dat Tomorrowland eind november aankondigde op de Mapic-vastgoedbeurs in Cannes. Tomorrowland wil samen met het Nederlandse themaparkbedrijf Momentum Leisure de marktleider voor themaparken worden in Centraal-Europa. ­Momentum Leisure ontwikkelde eerder twee Majalandparken in Polen, en er zijn er nog een paar in aantocht. Het stelde samen met Tomorrowland in Cannes een joint venture voor. Die wil een exclusief waterpark maken, dat LIFE zal ­heten.

Op volle toeren

Dat waterpark is een voorbeeld van hoe Tomorrowland zijn ­festivalervaring ook buiten de ­festivalweekends probeert door te trekken. Andere voorbeelden zijn ­Terra Solis in Dubai, een luxueuze glampingsite, en The Great Library of Tomorrow, dat binnenkort opent in Barcelona. Daar wordt met technologie, zoals een virtualrealitybril, een digitale ervaring gecreëerd.

Zo wordt Tomorrowland steeds meer een wereldbekend entertainmentmerk, dat de festivalervaring van zijn bezoekers op steeds meer domeinen doortrekt. Ondertussen draaien na de coronapandemie de Tomorrow-festivals weer op volle toeren in België, Brazilië en het Franse Alpe d’Huez. Ook de digitale festivals zijn een succes. Het is geen toeval dat de oprichters van

Tomorrowland, de broers Manu en Michiel Beers, onlangs in de prijzen vielen. Ze kregen enkele weken geleden de Insead Innovator Prize van de Belgische alumnivereniging van de Franse businessschool. Bovendien werden ze opgenomen in de Galerij der Prominenten van de ondernemersorganisatie Voka.

Lees ook: