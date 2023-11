“Als Boom de Tomorrowland-omzet zou belasten, kan de aanvullende inkomstenbelasting voor de Bomenaars halveren”

Wie de jongste weken het regionaal nieuws volgt, kan er niet omheen: overal worden in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 strategische posities ingenomen. Het betere ellebogen- en bochtenwerk is bezig om de beste positie bij de lijstvorming in te nemen. Fusies worden beslist, lijsttrekkers worden aangewezen, meer dan ooit verlaten oude partijkrokodillen hun vertrouwde nationale partij om een lokale lijst op te starten, al dan niet hun eerder aanbeden partijprogramma ritueel verbrandend.

Waar je nog niets over leest, zijn de verkiezingsprogramma’s. De lijsten lijken in deze fase belangrijker dan de inhoud. Hoe tegennatuurlijke kartels dat later gaan klaarspelen, Joost mag het weten. Voor zij die de pen vasthouden bij het schrijven van een programma, brengt het Grondwettelijk Hof goed nieuws: het gemeentelijke beleid krijgt aan de inkomstenzijde meer armslag.

Het hof moest zich uitspreken over de belastingreglementen van Stavelot en Malmedy. Op hun grondgebied ligt het autocircuit van Francorchamps, waar jaarlijks het formule 1-circus neerstrijkt. Dat evenement trekt veel volk aan, dat er ook veel geld achterlaat. De twee gemeenten voerden daarom een belasting op vertoningen en vermakelijkheden op hun grondgebied in. De belasting werd berekend als een percentage van de bruto-inkomsten van het evenement, inkomsten uit tickets, eten, drinken, parking en camping.

Een belasting op grote evenementen spaart de lokale inwoners.

In de grondwet staat dat gemeenten een autonome fiscale bevoegdheid hebben, tenzij de wetgever noodzakelijke beperkingen invoert. Zo verbiedt het Wetboek van Inkomstenbelastingen dat gemeenten belastingen heffen op de grondslag of op het bedrag van de personen- en vennootschapsbelasting. Zo wil men vermijden dat gemeenten het federale beleid voor die belastingen een spaak in het wiel zouden steken.

Het Hof van Cassatie was daarom eerder van mening dat een belasting op bruto-inkomsten verboden is, omdat die een essentieel deel van de grondslag van de federale inkomstenbelasting vormen. Niets van, zegt het Grondwettelijk Hof. Beperkingen die de wetgever invoert op de grondwettelijk gewaarborgde fiscale autonomie moeten restrictief worden geïnterpreteerd. En er staat nergens expliciet dat gemeenten de bruto-inkomsten niet zouden mogen belasten. Stavelot en Malmedy krijgen dus groen licht van het Grondwettelijk Hof.

Het is dus een aantrekkelijke optie om dat op te nemen in de partijprogramma’s in steden en gemeenten met grote evenementen op hun grondgebied, waar vooral mensen van buiten de eigen gemeente naartoe komen: Boom met De Schorre, Hasselt met Kiewit, Antwerpen met het Sportpaleis, de Lotto-Arena en de Bosuil…

Zo’n belasting spaart de lokale inwoners en zorgt ervoor dat de vele extra gemeentelijke kosten die de evenementen meebrengen, worden betaald door de verbruikers die ze veroorzaken.

De opbrengst wordt het beste gebruikt om de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting ten laste van de lokale werkende en ondernemende inwoners te verminderen. Als Boom de Tomorrowland-omzet zou belasten, kan de aanvullende inkomstenbelasting voor de Bomenaars met meer dan de helft dalen. De recente verlaging van de aanvullende gemeentebelasting in Antwerpen kost per procentpunt blijkbaar ongeveer 8 miljoen euro. Het belasten van de Champions- en Jupiler League-inkomsten van de Great Old, samen met de omzet van de tientallen uitverkochte Sportpaleis-concerten kunnen ervoor zorgen dat de mooie belastingverlaging van 2 procentpunten waar de Antwerpenaren nu van kunnen genieten, nog aanzienlijk kan stijgen.

Een verkiezingsprogramma schrijven, het is keuzes maken.