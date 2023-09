Start-ups kunnen via EntertainmentLAB innovaties uittesten op Tomorrowland

In de marge van de uitreiking van de Flanders International Business Awards, stelden Vlaams minister-president Jan Jambon en de CEO van Flanders Investment & Trade Joy Donné het Entertainment.LAB voor. Start-ups kunnen met dit innovatieprogramma ingaan op drie maatschappelijke uitdagingen en hun innovaties volgend jaar uittesten op een van de events van Tomorrowland.

Voor de eerste drie uitdagingen die EntertainmentLAB formuleert, zullen de geselecteerde start-ups telkens samenwerken met een groot bedrijf. De eerste challenge gaat over grote menigtes monitoren, en wordt begeleid door Telenet. Voor het tweede project over immersieve ervaringen is d&b het partnerbedrijf. De Duitse d&b Groep levert professionele audiotechnologie en oplossingen voor multisensoriële ervaringen. De derde opdracht is in handen van Brussels Airlines en richt zich op innovaties voor circulair ondernemen en recyclage. Hier leest u meer info over de drie uitdagingen.

Tomorrowland

Deelnemende start-ups krijgen van Telenet, d&b en Brussels Airlines een budget van 25.000 tot 50.000 euro. Tijdens het innovatieprogramma krijgen de ondernemers bovendien ondersteuning van de innovatie-experts van Bundl en van imec.istart, dat onlangs tot beste aan een universiteit verbonden acceleratieprogramma ter wereld werd verkozen. Opvallend is dat Tomorrowland als proeftuin fungeert voor de start-ups om deze innovaties uit te testen met het oog op een proof of concept.

De keuze voor We Are The World, het bedrijf achter Tomorowland, als partner voor Entertainment.LAB is allerminst toevallig. Dat lab is een initiatief van Flanders Technology & Innovation (FTI) – een samenwerking tussen de Vlaamse overheid en de privésector – en Startup.Flanders. Dat laatste is het dienstverleningsplatform voor het Vlaamse start-upecosysteem. Het trio bedacht het nieuwe innovatieprogramma als onderdeel van een incubator om van Vlaanderen een leidende rol te geven bij innovatie in de entertainmenttechnologie.

Deze permanente hub – drie maand geleden aangekondigd door minister-president Jan Jambon – wordt verankerd in de Rupelstreek, vanwaar ook Tomorrowland opereert. Dat festival is op zich al een van ’s werelds grootste innovatoren in de festivalsector en omringt zich met tal van nieuwe technologieën. Volgens Joy Donné, CEO van FIT, zit de meerwaarde van het Entertainment.LAB in het instrument zelf: “We gaan verder dan de matchmaking tussen grote bedrijven en start-ups. We definiëren een maatschappelijke uitdaging en zoeken naar die spelers die deze uitdagingen aanpakken. Zo creëren we eigenlijk business vertrekkend vanuit een maatschappelijke probleemstelling.”

