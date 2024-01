Renault schrapt beursplannen voor elektrisch dochterbedrijf Ampere

Renault ziet af van een beursgang van Ampere, waarin de activiteiten rond elektrische auto’s van de autobouwer zijn afgesplitst. De Franse groep wijst onder andere naar ongunstige marktomstandigheden.

Sinds 1 november werkt Ampere autonoom van Renault. De Franse constructeur werkte aan een beursgang van de activiteiten rond elektrische auto’s en mikte daarvoor – na een eerder uitstel – op ‘de eerste helft van 2024’. Op die manier wilde de groep extra geld tanken voor de elektrische omschakeling.

Renault mikte bij de beursgang op een waardering van 8 tot 10 miljard euro. Daarmee zou Ampere zowat evenveel waard zijn als Renault zelf, dat een beurswaarde van 10,1 miljard euro heeft.

Van die plannen ziet het bedrijf nu af. “De Renault-groep acht dat de huidige omstandigheden op de aandelenmarkten niet voldoende zijn voor een optimale beursgang in het beste belang van de Renault-groep, haar aandeelhouders en Ampere”, luidt het maandag in een mededeling. Volgens CEO Luca de Meo speelde ook een trager dan verwachte markt voor elektrische auto’s mee bij de beslissing.

Renault wijst erop dat de financiering van Ampere rond is, tot de dochter break-even zou draaien in 2025. Tegelijk wijst de groep naar een betere kasstroom die meer flexibiliteit en ‘vrijheid van handelen’ biedt.

Er verandert dan ook niets aan de eerder bekendgemaakte doelen van Ampere, benadrukt Renault. De e-dochter, die 11.000 werknemers telt, zou in 2025 zowat 300.000 voertuigen verkopen en verwacht dat dat aantal zou oplopen tot 1 miljoen in 2031, of zowat de helft van de totale verkoop van Renault in 2022. Ampere mikt op een omzet van 10 miljard euro in 2025, die zou oplopen tot 25 miljard euro in 2031.