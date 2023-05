Rechtbank bevestigt: stakers mogen toegang tot Delhaize-winkels niet blokkeren in Henegouwen

Een rechtbank in Bergen heeft woensdag geoordeeld dat stakers in de provincie Henegouwen bij supermarktketen Delhaize de toegang tot de winkels niet mogen verhinderen. Daarmee bevestigt de rechtbank eerdere uitspraken in maart en april.

De vakbonden waren naar de rechtbank gestapt tegen het verbod op het blokkeren van winkels of depots. Dit is volgens de vakbonden in strijd met het stakingsrecht. Delhaize is evenwel van mening dat het verbod gerechtvaardigd is omdat de stakingsposten ingaan tegen de vrijheid van handel. De rechtbank gaf Delhaize woensdag gelijk, tot grote ontevredenheid van de bonden.

De socialistische vakbond spreekt over een ‘zorgwekkende ontsporing’ in België. ‘Intimidatie en pesterijen tegen afgevaardigden, juridisering van sociale conflicten, deurwaarders en dwangsommen, willekeurige arrestaties, inzet van waterkanon en gehelmde agenten tegen stakingsposten ‘. Er wordt momenteel een heel arsenaal ingezet tegen werknemers die simpelweg op straat komen voor hun rechten”, aldus de bond.

In maart had de directie van de supermarktketen aangekondigd de 128 winkels in eigen beheer te willen verzelfstandigen. Het sociaal overleg zit muurvast.

