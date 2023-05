18.000 vakbondsmanifestanten in Brussel: ‘Bedrijfseigenaars, politie en gerecht breken ons stakingsrecht!’

Zo’n 18.000 manifestanten trokken maandagmorgen door de straten van Brussel. Met de nationale actiedag hekelen de bonden de aanvallen op de vakbondsvrijheden en sociale dumping. De concrete aanleiding is de malaise bij de supermarktketen Delhaize, die nu al bijna twee maanden duurt. Delhaize kondigde midden maart eenzijdig aan 128 winkels in eigen beheer over te laten aan franchisenemers.

Na twee maanden onderhandelen blijft het sociaal conflict bij Delhaize etteren. 128 winkels in eigen beheer zullen worden verkocht aan zelfstandigen. Delhaize wil zijn organisatie op die manier minder stug maken. De bonden vrezen voor slechtere werkomstandigheden van het Delhaize-personeel. Om hen een hart onder de riem te steken, voerde het gemeenschappelijk vakbondsfront maandag actie in de straten van Brussel, op een nationale actiedag.

Maar volgens de bonden gaan de acties veel verder dan Delhaize of zelfs de retail. Wat bij Delhaize gebeurt, kan in elk ander bedrijf ook gebeuren, klinkt het. Ook de acties die al gebroken werden door deurwaarders of door de tussenkomst van de politie, zijn de vakbonden een doorn in het oog. “Dit ondermijnt het fundamentele recht op staken”, zeggen veel actievoerders.

Om zijn boodschap kracht bij te zetten, legde het gemeenschappelijk vakbondsfront van de drie grote bonden, ACV, ABVV en ACLVB, rouwkransen aan het justitiepaleis en het hoofdkantoor van de werkgeversorganisatie VBO.