Pieter Abbeel stond mee aan de wieg: zo ontstond ChatGPT

Als een van de eerste tien werknemers van OpenAI, het bedrijf boven ChatGPT, zat Pieter Abbeel op de eerste rij bij de AI-ontwikkelingen die al bijna een jaar zoveel opwinding veroorzaken. In een uitgebreid interview met Trends heeft hij het ook over de geboorte van ChatGPT.

“In 2015 maakten Elon Musk en Sam Altman zich al zorgen over de mogelijk kwalijke gevolgen van AI”, vertelt hij. Vanuit de idee dat je iets beter kunt bedwingen wanneer je er zelf aan meedoet, wilden Altman en Musk een AI-organisatie optuigen. Ze stelden aan alle vooraanstaande AI-onderzoekers de vraag of het anno 2015 nog mogelijk zou zijn een AI-bedrijf van wereldformaat op te richten.

Top tien van de wereld

“In mijn ogen was het zeker nog mogelijk om met een team van een tiental mensen toch nog baanbrekende ontwikkelingen te doen”, zegt de Vlaams AI-onderzoeker. Zo ontstond OpenAI met een eerste ploeg van absolute wereldklasse, onder wie Pieter Abbeel.

Ik wilde toen nergens anders zijn. Ik wilde geen enkel gesprek missen. Daar gebeurde het. Pieter Abbeel

“Het bijzondere aan die beginperiode was de concentratie aan kennis, kwaliteit en deskundigheid. In andere grote bedrijven heb je ook wereldtoppers, maar die verwateren vaak in de grote massa. Bij OpenAI waren het de beste tien tot twintig van de wereld, en alleen maar die. Dat gaf ons vooral de mogelijkheid te focussen”, vertelt Pieter Abbeel. “Er hing een enorm motiverende intellectuele dynamiek. Ik wilde toen nergens anders zijn. Ik wilde geen enkel gesprek missen. Daar gebeurde het.”

De twee oprichters, Musk en Altman, waren in die eerste jaren minder aanwezig. “Elon kwam misschien een keer per week binnen, om te horen waar we mee bezig waren en ons aan te porren om nog harder te werken, want DeepMind, de grootste concurrent, stond nog steeds verder”, zegt Abbeel. In 2018 – ondertussen had Abbeel Covariant opgericht – verliet ook Elon Musk OpenAI en werd Sam Altman de CEO.

Opschalen

“Op dat moment deed OpenAI een interessante zet. Het koos ervoor de bestaande ideeën op te schalen en niet langer in te zetten op nieuwe doorbraken in onderzoek. Die keuze kwam er vooral dankzij chief scientist Ilya Sutskever”, weet Pieter Abbeel. De beoogde opschaling was gigantisch. CTO Greg Brockman, de voormalige CTO van Stripe, was de geknipte persoon voor zo’n technische klus. En uiteraard was er veel geld nodig. Daar was Sam Altman dan weer de man voor.

“Met die visie, technische expertise en financiering kwam de grote doorbraak: GPT-3. Toch ontbrak nog iets. Het kwam niet helemaal van de grond. Tot John Schulman, een voormalig student van mij en medeoprichter van OpenAI, doorhad dat menselijke feedback het GPT-model nog beter trainde en het als chatbot veel aangenamer maakte voor mensen om ermee in gesprek te zijn. Zo ontstond ChatGPT. De rest is geschiedenis.”

