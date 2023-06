Nicolas Saverys, de oprichter en uitvoerend voorzitter van Exmar, legt in Trends Talk uit waarom hij de Antwerpse gastankerrederij van de beurs wil halen. En hij ontkent dat beleggers en analisten niet gelukkig zijn met de voorgestelde biedprijs.

Nicolas Saverys controleert bijna de helft van de aandelen van Exmar, voornamelijk via zijn holding Saverex. Begin april kondigde hij de intentie aan om het bedrijf van de beurs te halen. De biedperiode voor de overige aandeelhouders startte op 8 juni en loopt tot en met 6 juli. De voorgestelde biedprijs bedraagt 11,10 euro.

Exit Exmar van Euronext

In Trends Talk van deze week, vanaf zaterdag 11 uur integraal te bekijken op Kanaal Z, legt Saverys uit waarom hij Exmar van Euronext wil halen. Hij ziet een beursnotering als een concurrentieel nadeel bij grote en zware investeringen.

“De beurs heeft weinig meerwaarde gehad voor Exmar”, aldus Saverys. “Een beursgenoteerd bedrijf moet heel transparant zijn. Je moet bepaalde zaken communiceren. Dat is niet altijd goed voor een negotiatie, want over bepaalde zaken zien we liever geen publicaties om onze negotiaties te kunnen beschermen.”

Saverys verwijst ook naar de aard van het bedrijf. “Ik denk dat het cyclische van rederijen, van bedrijven die in energie zitten, moeilijk te begrijpen is voor de modale aandeelhouder. Een professionele aandeelhouder gaat daarin mee, maar een bon père de famille, een goede huisvader… ik denk dat dat moeilijk is.”

‘Mee bezig sinds november, biedprijs niet uit lucht gegrepen’

Saverys spreekt tegen dat beleggers en analisten de voorgestelde biedprijs van 11,10 euro te mager vinden. “Grote beleggers en analisten gaan daarin mee”, zegt hij.

“Wij, of Saverex en mijn familie, hebben die prijs niet bepaald. Daarbij laat je je assisteren. De intentie om van de beurs te gaan, dateert niet van april. Daar zijn we mee bezig sinds november. En als het gedaan zal zijn, zal het oktober zijn denk ik.”

Gaat hij er dan al van uit dat hij die 95 procent van de aandelen niet zal verwerven tegen 6 juli? Saverys: “Dat weet ik niet. Het is de allereerste keer in mijn leven dat ik dit soort oefening doe. Ik hoop dat we erin zullen slagen.”

“Ik denk dat het zou goed zijn voor Exmar en goed voor de aandeelhouders. Maar de biedprijs wordt geanalyseerd door de banken, daarna geef je nog een premie en daarna gaat het naar de onafhankelijke bestuurders en die nemen nog een andere bank in de arm. Dus dat komt niet out of the blue.”

“Zijn er bepaalde beleggers ontgoocheld? Ja, er is een kleine groep van beleggers die liever duurder willen verkopen. Als ik verkoper ben, dan heb ik het liefst de hoogst mogelijke prijs. En als ik koop, het liefst de laagst mogelijke.”

