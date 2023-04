Nieuwe beursexit in de maak: ‘Bod op Exmar is niet super, maar aandeelhouders hebben weinig keuze’

Saverex, de holding van de familie Saverys, wil 12,10 euro cash per aandeel bieden op de aandelen die ze nog niet bezit. Het is het tweede overnamebod op de Brusselse beurs dat aangekondigd wordt, na dat op Telenet door grootaandeelhouder Liberty Global.

Voor het openen van de beurzen stuurde Saverex een persbericht uit, om aan te kondigen dat de familie rond Nicolas Saverys “een vrijwillig en voorwaardelijk openbaar overnamebod” overweegt. De prijs ligt met 12,10 euro ongeveer 25 procent hoger dan de slotkoers van afgelopen vrijdag. Is dat veel of weinig? “Het is geen superbod, maar ik denk dat de aandeelhouders niet veel keuze hebben. De familie heeft al bijna de helft van Exmar in handen”, reageert ING-analist Quirien Mulder.

Nicolas Saverys bezit zelf 7.924 aandelen in Exmar (0,01%). De holding Saverex heeft bijna 27 miljoen aandelen (45,21%) en op de balans van Exmar staan ook nog eens 2,3 miljoen eigen aandelen (3,82%). Het bod zou dus gelden voor de resterende 30 miljoen aandelen (50,96%). Het aandeel schoot na de aankondiging ongeveer 20 procent hoger richting de overnameprijs.

Het is geleden van september 2014 dat het aandeel nog eens meer dan 12 euro waard was. Op basis van de huidige koers en de koerszwakte van de voorbije jaren, zouden beleggers kunnen besluiten dat Saverex een faire deal biedt. Maar als je weet dat er iets minder dan 520 miljoen dollar cash op de balans van Exmar stond eind 2022 en Saverex nu ongeveer 367 miljoen euro veil heeft om het bedrijf volledig in handen te krijgen, dan oogt dat bod al veel minder royaal.

Exmar heeft heel wat moeilijke jaren achter de rug. Met de verkoop van het drijvende platform FLNG Tango aan de Italiaanse energiereus Eni leek het die zwarte bladzijde om te slagen. Van die verkoop komt ook de grote berg cash vandaan. Bij de jaarresultaten die vrijdag werden vrijgegeven, stelde Exmar nog dat er “veelbelovende vooruitzichten” waren voor supertankers of Very Large Gas Carriers (VLGC) “met een verwachte toename van de productie en export van lpg”. Ook voor de iets minder grote tankers of Midsize Gas Carriers (MGC) was Exmar “optimistisch”. Ook al bouwen zijn concurrenten er heel wat nieuwe schepen in beide segmenten.

De sancties tegen Rusland zorgden er dan weer voor dat de tien tankers met druktanks met een capaciteit van 3.500 tot 5.000 m3 meer op en neer konden varen. Ook de contracten voor diensten die Exmar aan Eni en het Nederlandse staatsbedrijf Gasunie levert, voor de drijvende opslag- en hervergassingsplatformen die deze partijen van Exmar gekocht hebben of huren, begonnen geld op te leveren. Daarmee is niet gezegd dat de hoogdagen van voor 2008 nog ooit terugkeren, maar voor Exmar was in ieder geval bevrijd van de molensteen van de schulden.

Tot vandaag was het voor aandeelhouders een vraag wat Exmar met al die cash zou aanvangen. Want de avontuurlijke en vooruitstrevende investeringen uit het verleden, zoals de FLNG Tango, hadden “het bedrijf bijna de das omgedaan”, zoals Mulder het uitdrukt.

ING is een van de weinige banken die niet op de een of andere manier betrokken is bij de overnamepoging, maar waarvan de analisten het aandeel nog opvolgden voor hun klanten. Mulder hanteerde een koersdoel op twaalf maanden van 9,6 euro voor Exmar. Hij adviseerde beleggers om het aandeel te houden. Nog een pittig detail: de analist van Kepler Cheuvreux – eveneens niet betrokken bij de deal – had een koopadvies met een koersdoel van… 12,10 euro uitstaan.

Het is onduidelijk wie het overnameseizoen op de Brusselse beurs voor geopend heeft verklaard, maar in twee weken tijd zijn er twee overnamebiedingen op Belgische aandelen wereldkundig gemaakt. Liberty Global, de grootaandeelhouder van Telenet, biedt met 22 euro per aandeel ongeveer 59 procent bovenop de laatste slotkoers. Alleen zullen nog heel wat aandeelhouders van Telenet met de 35 euro per aandeel in hun hoofd zitten, die Liberty Global tien jaar geleden bood maar onvoldoende werd bevonden om het bedrijf van de beurs te halen.

