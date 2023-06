Scheepvaartfamilie Saverys lanceert uitkoopbod uit gastankerrederij Exmar

De scheepvaartfamilie Saverys start donderdag met haar uitkoopbod van gastankerrederij Exmar. Ze biedt 11,1 euro per aandeel en 1,48 euro per aandelenoptie.

Nicolas Savereys controleert al bijna de helft van de aandelen, voornamelijk via zijn holding Saverex. Het vehikel lanceert morgen/donderdag zijn uitkoopbod op de rest van de aandelen.

Saverex had aangegeven een bod van 12,10 euro per aandeel te overwegen, of bijna een kwart boven de laatste slotkoers voor de bekendmaking van het bod. Daar trekt de familie Saverys nu het brutodividend van eind mei van 1 euro vanaf. Voor aandelenopties biedt ze 1,48 euro per aandeel.

De initiële aanvaardingsperiode van het bod zou op 6 juli aflopen. Een week later volgen de resultaten. (Belga)

