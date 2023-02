‘Migratie houdt de beroepsbevolking op peil’

“In 2010 zei men al dat de bevolking op arbeidsleeftijd én de beroepsbevolking zouden dalen. We zijn meer dan tien jaar later en die voorspellingen heeft men steevast moeten bijsturen,” zegt arbeidsmarktspecialist Jan Denys van Randstad. Een van de redenen is de systematische onderschatting van de immigratie.

Het zat wat weggestoken in de economische projecties die de Nationale Bank eind vorig jaar publiceerde: vanaf 2024 daalt de bevolking op arbeidsleeftijd in België – de inwoners van dit land tussen 20 en 65 jaar – met 14.000 eenheden. Ook in 2025 wordt een daling voorspeld, zij het beperkt (-4.000). De beroepsbevolking, dat zijn de mensen die zich aanbieden op de arbeidsmarkt, blijft dan weer toenemen, dit jaar met 51.000, volgend jaar met 25.000.

“Dit gaat in tegen de scenario’s die ik al jaren hoor”, zegt arbeidsmarktspecialist Jan Denys van Randstad. “De arbeidsreserve zou in die mate ineenstorten dat er een gigantische vraag naar arbeid zou ontstaan. In 2010 zei men al dat de bevolking op arbeidsleeftijd én de beroepsbevolking zouden dalen. We zijn meer dan tien jaar later en die voorspellingen heeft men steevast moeten bijsturen. Een van de redenen is de systematische onderschatting van de immigratie. Die houdt de beroepsbevolking op peil.”

Eind januari liet het Planbureau weten dat er in België door de internationale migratie ongeveer 100.000 inwoners bij zijn gekomen, een uitzonderlijk cijfer dat wordt verklaard door de komst van de Oekraïense vluchtelingen. In zijn vooruitzichten gaat het Federaal Planbureau uit van het scenario dat de helft van de vluchtelingen in 2024 terugkeert naar Oekraïne en de andere helft blijft en het gezin naar België overbrengt. Het migratiesaldo, namelijk het verschil tussen immigratie en emigratie, daalt tot iets meer dan 20.000 personen in 2024. Op lange termijn stabiliseert dat saldo rond 25.000 personen per jaar.

Denys: “Dat is volgens mij vrij laag ingeschat. En je hebt niet alleen de bevolking op arbeidsleeftijd en de hogere beroepsbevolking die op lange termijn op peil blijven door migratie. Activering heeft er toch voor gezorgd dat mensen, ondanks de vergrijzing, langer beschikbaar blijven op de arbeidsmarkt. En ik moet nog zien of die voorspellingen van de Nationale Bank straks kloppen, want vanaf 2025 stijgt de wettelijke pensioenleeftijd naar 66 jaar en in 2030 naar 67 jaar.”

