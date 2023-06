Jef Colruyt: ‘Op strategisch gebied liggen alle opties open’

Na 29 jaar aan het hoofd van het bedrijf stopt Jef Colruyt op 1 juli als CEO van Colruyt Groep. “Ik blik tevreden terug op wat ik voor het bedrijf betekend heb. En nu komen we door de bocht en kunnen we weer gas geven”, zegt hij.

Colruyt Groep komt uit een moeilijke periode. Forse kostenstijgingen en een aanhoudend competitieve markt namen een stevige hap uit de winstgevendheid. De beurskoers daalde tot het laagste peil sinds 2004. Het ergste lijkt nu stilaan achter de rug. De pas gepubliceerde resultaten van de tweede helft van het boekjaar wijzen op een gedeeltelijk margeherstel en een opnieuw aantrekkend marktaandeel. De groep lijkt zichzelf terug te vinden.

Stopt u met een goed gevoel als CEO van Colruyt Groep?

JEF COLRUYT. “Toch wel. We kruipen uit het dal. En dit is een relatief goed vertrekpunt voor mijn opvolger. Hij kan, om het in koerstermen te zeggen, voor de bolletjestrui gaan. De structuur van het bedrijf staat er. De organisatie is aangescherpt. De inflatiegolf door de oorlog in Oekraïne is een grote schok geweest voor het bedrijf. Dat heeft ons verplicht de kosten beter in de gaten te houden en hard te werken aan onze efficiëntie. We hebben de kern van ons metier aangepakt, om schokbestendiger te worden. We zijn nu uit de bocht aan het komen. We kunnen weer gas geven. De concurrentie op de markt blijft wel hard. Ahold Delhaize past de tactiek van de verschroeide aarde toe. Maar hoelang kan je dat volhouden? Die concurrentiedruk geeft het bedrijf in elk geval een pak innerlijke kracht. De druk verenigt ons.”

Waarom stopt u nu als CEO?

JEF COLRUYT. “Met mijn 65 jaar zat ik eigenlijk al drie jaar boven onze interne leeftijdsgrens van 62 jaar, die we hanteren voor topmanagers. Als je op je 62ste nog in de directie zit, heb je al hard gewerkt. Door eerst covid en later door de oorlog in Oekraïne was het echter geen goed moment om te stoppen. Ik wilde het bedrijf eerst door deze moeilijke periode loodsen. Vorig jaar heb ik na de zomervakantie besloten dat het mijn laatste jaar als CEO zou worden. Normaal ga ik wel zeker tot mijn 70ste door als voorzitter van de raad van bestuur.

Stefan Goethaert wordt de eerste CEO van het bedrijf die niet uit de familie komt. Vanwaar die keuze?

COLRUYT. “De keuze voor de juiste opvolger is vooral een keuze voor de juiste samenstelling van het team. Dit team heeft de juiste combinatie, het is heel complementair. En op ethisch gebied zitten Stefan en ik op dezelfde golflengte. Van de raad van bestuur heb ik het advies gekregen dit team zijn ding te laten doen, om hen ervaring te laten opdoen. Prima. Ik wil geen schoonmoeder spelen.”

Wat waren uw moeilijkste momenten als CEO?

COLRUYT. “De beginperiode was moeilijk. Als zoon van mijn vader (Jo Colruyt, nvdr) was het niet vanzelfsprekend mijn weg te zoeken. De laatste drie jaren zijn ook lastig geweest. De herstructurering bij Dreamland was een moeilijke beslissing. Ook de verkoop van Parkwind was geen eenvoudige keuze. Maar ik ben tevreden over het geheel van mijn carrière. En ik ben mezelf kunnen blijven, zonder een ego te ontwikkelen. Ik heb operationeel alles gegeven wat ik kon. Nu krijg ik als voorzitter de mogelijkheid om duidelijkheid te scheppen, keuzes te maken en mandaten aan mensen te geven. Gisteren zei ik tijdens de meeting met onze top zestig van het management: “Geef er een lap op, ik zal supporteren.”

Waar maakt u zich het meeste zorgen over?

COLRUYT. “Over wat Moeder Natuur nog voor ons in petto heeft. We dreigen de factuur voor de voorbije honderd jaar te betalen. Onze manier van werken zal nog fundamenteel moeten veranderen.”

Colruyt Groep opereert in een snel veranderende, competitieve markt, met grote buitenlandse spelers als belangrijke concurrenten. Wat zijn op de langere termijn de strategische mogelijkheden voor Colruyt?

COLRUYT. “Dat kan alle kanten opgaan. We zullen zeker nog een generatie een familiaal bedrijf blijven, maar daarna liggen alle opties op het gebied van fusies en overnames open. Maar die beslissing zal ik niet meer nemen.”

