Galaxy Studios in Mol failliet verklaard

Het in 1982 opgerichte Galaxy Studios uit Mol is failliet verklaard. Dat wordt woensdag bevestigd door de ondernemingsrechtbank van Turnhout.

Oprichters Wilfried en Guy Van Baelen waren nog erg jong toen ze de muziekstudio oprichtten in de achtertuin van hun ouderlijk huis. Tijdens de jaren negentig werden de studio’s uitgebouwd tot wat ze vandaag zijn. In die periode richtte de studio zich ook steeds meer op de filmsector, vandaar de naam Mollywood.

Rammstein

Veel Belgische en internationale artiesten namen hun muziek op te Mol. Voorbeelden zijn Clouseau, dEUS, Will Tura, Rammstein en Mary J. Blige. De Galaxy Studios zaten al een tijd in de financiële problemen. Ongeveer tien mensen verliezen hun job indien er geen overnemer wordt gevonden.

Of er überhaupt een overnemer kan gevonden worden, is maar zeer de vraag. Volgens de ondernemingsrechtbank (afdeling Turnhout) gaven de oude bestuurders erg weinig duidelijkheid daarover. “Men zei voortdurend dat men op zoek was naar een overnemer, maar concrete stukken waren er niet”, klinkt het.

‘Gebrek aan transparantie’

Galaxy Studios bestaat uit twee vennootschappen. De studio heeft zowat acht miljoen euro aan schulden, waarvan de helft bij de bank. In mei van dit jaar vroeg Galaxy Studios een reorganisatie aan. Die werd ook toegekend, waardoor het bedrijf bescherming kregen tegen schuldeisers. Begin november werd een verlenging van de opschorting aangevraagd, maar niet toegestaan door de rechter, door “een gebrek aan transparantie”.

Daarop werd een voorlopig bewindvoerder aangesteld van wie het de taak was om na te gaan of er aan alle voorwaarden voor een failliessement was voldaan. Dat bleek zo te zijn, waarna de bewindvoerder de onderneming dagvaardde – een van de mogelijke manieren die een bewindvoerder heeft om over te gaan tot failliessement. Momenteel is het bedrijf in de handen van curatoren.