‘We moeten grote buitenlandse bedrijven in Vlaanderen verankeren, ook voor onze kmo’s’

Joy Donné, de nieuwe CEO van Flanders Investment & Trade, begint zijn stempel te drukken. De trofeeën Leeuw van de Export en Foreign Investment Trophy transformeren in de Flanders International Business Awards, uitgereikt op eenzelfde event. Het is meer dan een cosmetische operatie.

Het Vlaamse export- en investeringsagentschap Flanders Investment & Trade (FIT) herschikt zijn bedrijfswedstrijden. De twee jaarlijkse trofeeën – de Leeuw van de Export voor exportprestaties, goed voor 21 edities, en de Foreign Investment Trophy voor opmerkelijke buitenlandse investeringen in Vlaanderen, goed voor 10 edities – vervellen tot één campagne met één slotevent onder de naam Flanders International Business Awards. De eerste editie is gepland voor 20 september 2023. Daarop zal FIT drie trofeeën uitreiken: Exporter of the Year, Foreign Investor of the Year en ook Startup of the Year. Die laatste is een primeur.

Het lijkt op een besparingsoperatie – twee campagnes en twee events smelten samen – maar dat is het niet, volgens Joy Donné, die midden vorig jaar Claire Tillekaerts opvolgde als CEO van FIT. “Het eengemaakte event is een uitdrukking van onze nieuwe, geïntegreerde aanpak. FIT zal Vlaamse export en buitenlandse investeringen in Vlaanderen niet langer als aparte werelden behandelen. Beide zijn onderdeel van ecosystemen waarin ook start-ups thuishoren.”

Kunt u dat even concreet maken?

JOY DONNE. “Steeds meer dossiers bij FIT gaan niet meer alleen over export of alleen over een buitenlandse investering. Vele buitenlandse investeerders in Vlaanderen willen ook exporteren van hieruit. Er is een sterke wisselwerking tussen beide. En start-ups die willen internationaliseren, hebben er alle belang bij dat deuren voor hen opengaan in dat ecosysteem. Daarom ook willen we de drie – exporteurs, investeerders en starters – samenbrengen op één event. Uiteraard is dat ook een netwerkevent. Onze buitenlandse posthoofden zullen aanwezig zijn, zodat ze kunnen connecteren met de exporteurs, investeerders en starters. De Flanders International Business Awards zullen veel meer zijn dan een trofee-uitreiking.”

Vlaamse kmo’s die gewoon willen exporteren kunnen toch nog terecht bij FIT?

DONNE. “Uiteraard. FIT verandert om nog beter te worden. Dient een bedrijf een dossier in, dan bekijken we het vanuit een veelzijdige invalshoek. Zo spelen we in op de grote sterkte van Vlaanderen: het is een economie van synergieën en ecosystemen. Bedrijven komen naar hier omdat ze samenwerkingsverbanden kunnen uitbouwen met andere bedrijven. In Vlaanderen ligt alles kort bij elkaar, ook logistiek, inclusief havens en luchthavens.

U wilt deuren doen opengaan voor starters, zei u. Hoe dan?

DONNE. “Op de Belgische economische missie naar Japan in december vorig jaar heeft FIT veertien Vlaamse starters meegenomen. We hebben ze in contact gebracht met potentiële investeerders en klanten in Japan. Maar er is meer. Onder de merknaam Startup.Flanders heeft FIT eind vorig jaar een digitaal platform gelanceerd dat we de komende maanden verder zullen uitbouwen en waar starters en buitenlandse investeerders terecht kunnen voor informatie, expertise en contacten. FIT biedt ook starterspakketten aan, met daarin begeleiding en subsidies voor jonge exporteurs, die zo in contact komen met onze dienstverlening.”

‘Je kunt bedrijven met toegevoegde waarde maar beter naar hier halen en verankeren. Hoe langer ze in Vlaanderen gevestigd zijn, hoe beter ze ingebed geraken in ons ecosysteem, en hoe meer lokale kmo’s kunnen profiteren van hun export’ Joy Donné, CEO van Flanders Investment & Trade

Dat zal goed van pas komen. Onderzoek wijst uit de Vlaamse export vooral een zaak blijft van grote bedrijven, vaak van buitenlandse afkomst. Veel Vlaamse kmo’s moeten blijkbaar nog leren exporteren.

DONNE. “Uw analyse klopt. Ik trek die conclusie ook op basis van cijfers van FIT. Maar die conclusie is niet abnormaal. In andere landen is het beeld niet anders. Wegens hun schaal hebben grote bedrijven nu eenmaal een competitief voordeel, of het nu filialen zijn van multinationals of grote Vlaamse spelers, want daarvan hebben we er toch nog voldoende. We moeten onze kmo’s in de slipstream van die grote bedrijven zien te krijgen. De sector van de windmolenparken op zee kan dienen als voorbeeld. Vlaanderen heeft een aantal wereldspelers in die sector. FIT zal nog meer kleine toeleveranciers, nichespelers en start-ups in het netwerk van die wereldspelers plaatsen. Dat is ook de reden waarom FIT grote buitenlandse investeerders moet blijven aantrekken. Je kunt de wereld niet veranderen, grote spelers zullen er altijd zijn. Je kunt bedrijven met toegevoegde waarde maar beter naar hier halen en verankeren. Hoe langer ze in Vlaanderen gevestigd zijn, hoe beter ze ingebed geraken in ons ecosysteem, en hoe meer lokale kmo’s kunnen profiteren van hun export. Daarom blijft duurzame verankering belangrijk.”

Veel van de Vlaamse export gaat naar de buurlanden en de rest van Europa. Slechts een kwart gaat naar andere continenten. Moet dat niet meer zijn?

DONNE. “Het is niet onlogisch dat de export van een kleine regio als Vlaanderen grotendeels binnen Europa blijft. Kijk naar Nederland. De belangrijkste vijf exportmarkten van Nederland zijn identiek aan de Vlaamse. Die top vijf bestaat grotendeels uit buurlanden. Vlaanderen en Nederland zijn daarin geen uitzonderingen. Ook Canada exporteert vooral naar de Verenigde Staten, Zuid-Korea naar China, en ga zo maar door. Ik zie dat niet als een probleem.”